diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
ESPECIAL COPA

Copa do Mundo: veja todos os campeões da história

Em 22 edições, apenas oito seleções sentiram o sabor de vencer uma Copa do Mundo. Na quase centenária história das Copas, ganhar a competição é para poucos

Marcos Leandro e AFP

Publicado: 13/05/2026 às 12:03

Seguir no Google News Seguir

Seleção da Argentina em partida pelas Eliminatórias/ALEJANDRO PAGNI / AFP

Seleção da Argentina em partida pelas Eliminatórias (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Em 22 edições, apenas oito seleções sentiram o sabor de vencer uma Copa do Mundo. Na quase centenária história das Copas, ganhar a competição é para poucos. 

Com o título obtido no Catar, em 2022, a Argentina chegou ao seu terceiro título e descolou dos bicampeões Uruguai e França. 


Veja também:

Mas a supremacia segue com a Seleção Brasileira, recordista de títulos do mais importante torneio de seleções com cinco taças.

Como a Itália não vai disputar o Mundial, aliás, pela terceira vez consecutiva, a única ameaça ao Brasil é a a Alemanha, detentora de quatro títulos. A última seleção a entrar nesse seleto grupo dos campeões foi a Espanha, em 2010. 

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. O Brasil estreia dia 13 de junho, diante de Marrocos. 

Lista dos vencedores da Copa do Mundo:

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 títulos: Alemanha (1954, 1974, 1990, 2014)
4 títulos: Itália (1934, 1938, 1982, 2006)
3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)
2 títulos: Uruguai (1930, 1950)
2 títulos: França (1998, 2018)
1 título: Inglaterra (1966)
1 título: Espanha (2010)

brasil , copa do mundu , seleção brasileira , titulos
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP