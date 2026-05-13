Copa do Mundo: veja todos os campeões da história

Em 22 edições, apenas oito seleções sentiram o sabor de vencer uma Copa do Mundo. Na quase centenária história das Copas, ganhar a competição é para poucos

Seleção da Argentina em partida pelas Eliminatórias (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Em 22 edições, apenas oito seleções sentiram o sabor de vencer uma Copa do Mundo. Na quase centenária história das Copas, ganhar a competição é para poucos.

Com o título obtido no Catar, em 2022, a Argentina chegou ao seu terceiro título e descolou dos bicampeões Uruguai e França.





Mas a supremacia segue com a Seleção Brasileira, recordista de títulos do mais importante torneio de seleções com cinco taças.

Como a Itália não vai disputar o Mundial, aliás, pela terceira vez consecutiva, a única ameaça ao Brasil é a a Alemanha, detentora de quatro títulos. A última seleção a entrar nesse seleto grupo dos campeões foi a Espanha, em 2010.

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. O Brasil estreia dia 13 de junho, diante de Marrocos.

Lista dos vencedores da Copa do Mundo:

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemanha (1954, 1974, 1990, 2014)

4 títulos: Itália (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

2 títulos: Uruguai (1930, 1950)

2 títulos: França (1998, 2018)

1 título: Inglaterra (1966)

1 título: Espanha (2010)

