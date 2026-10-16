Britânico terá papel de liderança em ano de estreia de Rafael Câmara na Haas, diz chefe

Ollie Bearman, de 21 anos, será o parceiro do piloto pernambucano na temporada de 2027 da Fórmula 1

Ollie Bearman e Rafael Câmara (Reprodução/Haas)

Oliver Bearman terá um papel de liderança na Haas em 2027. O inglês de 21 anos está na escuderia desde 2024, tendo conquistado sua titularidade em 2025. Mesmo jovem, o piloto apresentou evolução nesta temporada, o que, segundo o chefe da equipe, Ayao Komatsu, o torna capaz de liderar o time, que agora conta com o recém-anunciado Rafael Câmara como seu companheiro de equipe.

"Ele é um talento incrível e demonstrou um crescimento extraordinário. Este ano, ele mostrou que está pronto para ser um líder de equipe", avaliou o dirigente.

Na atual temporada, Bearman tem como companheiro Esteban Ocon. O francês, com passagem pela Alpine, não seguirá na Haas em 2027 e ocupava o posto de piloto mais experiente da dupla. A permanência do inglês também não era certa, mas Komatsu deu indícios de que um novo acordo com o jovem é quase certo.

"É apenas uma questão de tempo, apenas uma questão de finalizar alguns detalhes. Mas nossa intenção é continuar com o Ollie. O anúncio oficial será feito em breve", afirmou o chefe de equipe

Assim como Câmara, Bearman também passou pela academia de pilotos da Ferrari antes de chegar à Fórmula 1. O inglês estreou na categoria em 2024, quando substituiu Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita, e conquistou uma vaga como titular da Haas em 2025.

Em sua primeira temporada completa, terminou o GP do México na 4ª colocação, seu melhor resultado até então. Em 2026, soma 23 pontos e ocupa o 13º lugar no campeonato de pilotos.