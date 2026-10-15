Pernambucano Rafael Câmara comemora vaga na Fórmula 1: ‘Muito feliz’
Piloto foi anunciado pela Haas para a temporada de 2027 da principal categoria do automobilismo mundial
Publicado: 15/10/2026 às 12:04
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)
O piloto pernambucano Rafael Câmara foi anunciado oficialmente na manhã desta quinta-feira (15) pela Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1.
O recifense de 21 anos será o primeiro nordestino a competir na principal categoria do automobilismo mundial.
Em entrevista publicada pela escuderia, o jovem comemorou a oportunidade e agradeceu aos dirigentes da Haas pela confiança.
“Estou muito feliz por me juntar à TGR Haas F1 Team como piloto de Fórmula 1. É um passo importante na minha carreira e quero agradecer a Gene Haas e a Ayao Komatsu pela confiança que depositaram em mim”, disse.
Ferrari parabeniza Rafael Câmara
O pernambucano chega à Fórmula 1 com o apoio da Academia de Jovens da Ferrari, à qual havia ingressado em 2022.
Nas redes sociais, a escuderia italiana parabenizou Câmara pela oportunidade de competir na Fórmula 1.
O jovem piloto também retribuiu, demonstrando gratidão à Ferrari e à sua família.
“Também sou muito grato à Scuderia Ferrari Driver Academy pelo apoio e por tudo o que contribuíram para o meu desenvolvimento ao longo dos anos, bem como à minha família por sempre estar ao meu lado nessa jornada”, declarou.
Parabéns, Rafa! ???????? Welcoming your newest 2027 F1 challenger ???? Rafa will be on the grid next season with the Haas F1 Team! https://t.co/x3FHqafiJO— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 15, 2026
Foco no novo desafio
Agora, o recifense, que conquistou o título da Fórmula 3 em 2025 e está próximo de vencer a Fórmula 2 na atual temporada, garantiu que está focado na preparação para o próximo desafio.
“Agora, meu foco é me preparar da melhor maneira possível para esse novo desafio. Haverá muito o que aprender, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e continuar me desenvolvendo como piloto”, finalizou.