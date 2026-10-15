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Automobilismo
F1

Pernambucano Rafael Câmara comemora vaga na Fórmula 1: ‘Muito feliz’

Piloto foi anunciado pela Haas para a temporada de 2027 da principal categoria do automobilismo mundial

Ivan Mota

Publicado: 15/10/2026 às 12:04

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Piloto pernambucano Rafael Câmara/Reprodução/F2

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/F2)

O piloto pernambucano Rafael Câmara foi anunciado oficialmente na manhã desta quinta-feira (15) pela Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1.

O recifense de 21 anos será o primeiro nordestino a competir na principal categoria do automobilismo mundial.

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Em entrevista publicada pela escuderia, o jovem comemorou a oportunidade e agradeceu aos dirigentes da Haas pela confiança.

“Estou muito feliz por me juntar à TGR Haas F1 Team como piloto de Fórmula 1. É um passo importante na minha carreira e quero agradecer a Gene Haas e a Ayao Komatsu pela confiança que depositaram em mim”, disse.


Ferrari parabeniza Rafael Câmara

O pernambucano chega à Fórmula 1 com o apoio da Academia de Jovens da Ferrari, à qual havia ingressado em 2022.

Nas redes sociais, a escuderia italiana parabenizou Câmara pela oportunidade de competir na Fórmula 1.

O jovem piloto também retribuiu, demonstrando gratidão à Ferrari e à sua família.

“Também sou muito grato à Scuderia Ferrari Driver Academy pelo apoio e por tudo o que contribuíram para o meu desenvolvimento ao longo dos anos, bem como à minha família por sempre estar ao meu lado nessa jornada”, declarou.

Foco no novo desafio

Agora, o recifense, que conquistou o título da Fórmula 3 em 2025 e está próximo de vencer a Fórmula 2 na atual temporada, garantiu que está focado na preparação para o próximo desafio.

“Agora, meu foco é me preparar da melhor maneira possível para esse novo desafio. Haverá muito o que aprender, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e continuar me desenvolvendo como piloto”, finalizou.

f1 , formula 1 , Haas , Rafael Camara
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