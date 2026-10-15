Da pista de kart à Fórmula 1: conheça a trajetória do pernambucano Rafael Câmara

Aos 21 anos, o recifense foi oficializado nesta quinta-feira (15) como piloto da equipe Haas

Rafael Câmara, novo piloto da Haas (Reprodução/Haas)

Com o anúncio do pernambucano Rafael Câmara como piloto da equipe Haas para 2027, ele se tornará o primeiro nordestino a disputar uma temporada de Fórmula 1 (F1).

Atual líder da Fórmula 2, o recifense, de 21 anos, ocupará a vaga do francês Esteban Ocon, cuja saída foi anunciada em 30 de setembro.

Trajetória até a Fórmula 1

Rafael Chaves Câmara nasceu no Recife, em 5 de maio de 2005, filho do advogado Amaro Câmara e de Paula Câmara. Cresceu em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

A veia automobilística de Câmara vem de família, já que sua avó materna, Niege Rossiter, foi pioneira nas corridas no Recife. Incentivada pelo pai, conquistou vitórias e pódios na década de 1960, aos 19 anos, em circuitos como o da Cidade Universitária, usado nos “500 Quilômetros de Recife”, e o da Guanabara, no Rio de Janeiro.

O jovem piloto começou sua trajetória no kart indoor em 2011, aos 6 anos de idade, por incentivo do irmão mais velho, que também corria de kart.

Aos 9 anos, Câmara mudou-se com a família para São Paulo, em busca de campeonatos mais competitivos, e logo seguiu para a Europa. Foi bicampeão brasileiro de kart em 2020 e vice-campeão europeu, com conquistas na WSK Champions Cup e na WSK Super Master Series.

Com os bons resultados no kartismo, Rafael ingressou, em 2021, aos 16 anos, no programa oficial de desenvolvimento de jovens pilotos da Scuderia Ferrari, a Academia de Pilotos da Ferrari (FDA), criada para preparar novos talentos para o automobilismo mundial e para a Fórmula 1. Outros exemplos de sucesso da academia são Charles Leclerc (Ferrari) e Oliver Bearman (Haas), que hoje também estão no grid da F1.

Em 2022, o recifense estreou nos carros de fórmula, disputando as F4 dos Emirados Árabes Unidos, da Itália e da Alemanha, nas quais acumulou oito vitórias. Foi vice-campeão na F4 dos Emirados Árabes Unidos e terminou em terceiro lugar nos campeonatos italiano e alemão, nos quais enfrentou o atual líder do campeonato de F1, Kimi Antonelli (Mercedes).

Em 2023, terminou em terceiro lugar na Fórmula Regional do Oriente Médio e ganhou uma vaga na Fórmula Regional Europeia (FRECA) com a equipe Prema, pela qual terminou o ano em quinto lugar. Em 2024, permaneceu na equipe e encerrou a campanha com nove vitórias e 12 pódios, sendo consagrado campeão com uma rodada de antecedência, em Barcelona. Com a conquista, Câmara se tornou o terceiro piloto da Academia da Ferrari a conquistar o título, igualando Gianluca Petecof (2020) e Dino Beganovic (2022)

Em setembro de 2024, seguindo os passos do também brasileiro Gabriel Bortoleto, foi anunciado como titular da equipe Trident na F3 para 2025. Apesar de ter estreado com abandono na corrida sprint da Austrália, o pernambucano conquistou o título da F3 com uma rodada de antecedência, na Hungria. Na temporada, somou quatro vitórias, cinco pole positions, marca até então inédita na categoria, e 166 pontos, contra 124 do búlgaro Nikola Tsolov. A temporada vitoriosa também lhe rendeu o prêmio de Novato do Ano (Rookie of the Year) da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Agora, em 2026, em sua temporada de estreia na Fórmula 2, pela Invicta Racing, Câmara lidera o campeonato com 207 pontos e, apesar da vaga garantida, busca conquistar mais um título como estreante.

Pelo calendário oficial da F2, ainda estão previstas as etapas do Catar e de Abu Dhabi. No entanto, as preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, geram incerteza sobre a realização das provas.

Em caso de cancelamento das etapas, a temporada será encerrada com o resultado de Baku, mantendo Rafael Câmara na liderança da classificação. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de cancelamento.

Vaga na Haas

As especulações sobre a promoção de Câmara ganharam força, especialmente após os testes realizados pelo brasileiro com a Haas no circuito de Portimão, em Portugal, no fim de agosto.

A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga, utilizando carros de temporadas anteriores. Além de Câmara, foram avaliados Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2, e Ryo Hirakawa, bicampeão do Mundial de Endurance (WEC) e vencedor das 24 Horas de Le Mans.

A contratação de Rafael pela equipe foi anunciada nesta quinta-feira (15) pela própria Haas, por meio das redes sociais. No entanto, de acordo com o portal RacingNews365, a equipe teria batido o martelo sobre a promoção durante o GP de Singapura, realizado no domingo (11).

Após o anúncio, o chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, não poupou elogios ao pernambucano.

“Estou realmente empolgado por contratar um talento jovem e incrível como Rafael Câmara. Eu não preciso dizer a todos sobre suas conquistas nas categorias de base, que foram muito impressionantes. E, na temporada de estreia dele na Fórmula 2, a velocidade que ele mostrou em alguns momentos muito impressionantes, como a classificação em Mônaco e Montreal, tudo isso mostra o potencial que ele tem”, disse.

Em 2027, Câmara provavelmente terá como companheiro o jovem britânico Oliver Bearman, também de 21 anos, que está na Haas desde 2025 e, ao que tudo indica, permanecerá na equipe na próxima temporada.