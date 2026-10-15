F1: Pernambucano Rafael Câmara é anunciado na Haas para a temporada 2027

Líder da F2, o Câmara se tornará o primeiro pernambucano a disputar uma temporada da modalidade

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Haas)

O pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, foi confirmado pela Haas para ocupar um dos assentos da equipe americana na temporada de 2027 da Fórmula 1 (F1). A informação foi oficializada nesta quinta-feira (15) pela própria equipe por meio das redes sociais.

Atual líder da Fórmula 2, ele substituirá o francês Esteban Ocon, que teve sua saída da equipe anunciada no dia 30 de setembro. Câmara provavelmente será companheiro do jovem britânico Oliver Bearman, também de 21 anos, que está na Haas desde 2025 e, ao que tudo indica, permanecerá na equipe para a próxima temporada.

De acordo com o portal RacingNews365, a equipe bateu o martelo sobre a promoção durante o GP de Singapura, que aconteceu no domingo (11).

The call has been answered. Welcome, Rafael Câmara ?????????? #HaasF1 #F1 https://t.co/g0ilNvGHMj — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

As especulações sobre o assunto ganharam força, especialmente após os testes realizados pelo brasileiro com a Haas no circuito de Portimão, Portugal, no fim de agosto.

Além disso, nessa quarta-feira (14), a Haas publicou uma mensagem misteriosa com a imagem de um telefone vermelho e a frase “Incoming call…” (“Chamada recebida”, em tradução livre), levantando especulações sobre a iminência do anúncio.

Incoming call... ?? #HaasF1 #F1 https://t.co/4iF0nP26N6 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 14, 2026

A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga utilizando carros de temporadas anteriores. Além de Câmara, foram avaliados Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2, e Ryo Hirakawa, bicampeão do Mundial de Endurance (WEC) e vencedor das 24 Horas de Le Mans.

RAFA CÂMARA NA F2

O desempenho de Rafael Câmara na Fórmula 2 foi o principal motivo para o interesse das equipes. O recifense assumiu a liderança da F2 após vencer a segunda corrida da etapa de Baku, no Azerbaijão, estando agora com 207 pontos, 7 à frente do búlgaro Nikola Tsolov.

Já com vaga garantida para a elite do automobilismo mundial, Câmara agora busca confirmar o título de campeão da F2 em seu ano de estreia. Pelo calendário oficial da F2, ainda estão previstas as etapas do Catar e de Abu Dhabi. No entanto, as preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, geram incerteza sobre a realização das provas.

Em caso de cancelamento das etapas, a temporada será encerrada com o resultado de Baku, deixando Rafael Câmara na liderança da classificação. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de cancelamento.