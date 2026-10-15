Veja como fica o grid da F1 para 2027 com a entrada de Rafael Câmara
Com o anúncio oficial da contratação do pernambucano restam apenas 3 assentos disponíveis para a temporada de 2027
Publicado: 15/10/2026 às 19:37
Grid da Fórmula 1 ( Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Com o anúncio oficial da contratação do pernambucano Rafael Câmara pela Haas, realizado nesta quinta-feira (15), restam apenas 3 assentos disponíveis para a temporada de 2027 da Fórmula 1 (F1).
Atual líder da Fórmula 2, Câmara, de apenas 21 anos, substituirá o francês Esteban Ocon, que teve sua saída da equipe anunciada no dia 30 de setembro. O recifense, no entanto, ainda não tem a confirmação de quem será seu companheiro na equipe norte-americana.
A expectativa é de que o britânico Oliver Bearman, também de 21 anos, permaneça na Haas. Integrante da equipe desde 2025, o piloto vem disputando a temporada atual e é apontado como favorito para continuar no time no próximo ano.
As outras duas vagas disponíveis são da Racing Bulls, que ainda não oficializou sua dupla de pilotagem. Atualmente o australiano Liam Lawson e o britânico estreante Arvid Lindblad guiam os carros da equipe, que está na 5ª colocação no Mundial de Construtores. A expectativa é que os dois pilotos sejam mantidos para 2027 pelo bom desempenho que a dupla vem conseguindo imprimir nas corridas, Lawson está atualmente em 9° lugar no mundial de pilos com 75 pontos; Lindblad está na 11ª colocação com 38 pontos marcados.
Veja o grid da Fórmula 1 até o momento
MERCEDES - George Russell e Andrea Kimi Antonelli
FERRARI - Charles Leclerc e Lewis Hamilton
MCLAREN - Lando Norris e Oscar Piastri
RED BULL - Max Verstappen e Isack Hadjar
ALPINE - Pierre Gasly e Franco Colapinto
RACING BULLS - Duas vagas em aberto
HAAS - Rafa Câmara + uma vaga em aberto
AUDI - Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
WILLIAMS - Alex Albon e Carlos Sainz
ASTON MARTIN - Fernando Alonso e Lance Stroll
CADILLAC - Valtteri Bottas e Sergio Pérez
Another piece of the puzzle is locked in ???? Rafael Camara joins the 2027 F1 grid with @HaasF1Team ???? #F1 https://t.co/3d5RMQL0rm— Formula 1 (@F1) October 15, 2026
Com a subida de Rafael Câmara, o Brasil voltará a contar com dois representantes no grid da Fórmula 1. O pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto, da Audi.
A última vez que o país teve dois pilotos na categoria durante a mesma temporada foi em 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram o campeonato.
Fórmula 2
O desempenho de Rafael Câmara na Fórmula 2 foi o principal motivo para o interesse das equipes. O recifense assumiu a liderança da F2 após vencer a segunda corrida da etapa de Baku, no Azerbaijão, estando agora com 207 pontos, 7 à frente do búlgaro Nikola Tsolov.
Mesmo com a vaga garantida para a elite do automobilismo mundial, Câmara ainda busca confirmar o título de campeão da F2 em seu ano de estreia. Pelo calendário oficial da F2, ainda estão previstas as etapas do Catar e de Abu Dhabi. No entanto, as preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, geram incerteza sobre a realização das provas.
Em caso de cancelamento das etapas, a temporada será encerrada com o resultado de Baku, deixando Rafael Câmara na liderança da classificação. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de cancelamento.