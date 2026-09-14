F2 anuncia formato especial com rodada dupla e campeonato pode ser decidido em Baku

O pernambucano Rafael Câmara, atual segundo colocado no campeonato de pilotos, poderá conquistar o titulo na etapa

Rafael Câmara e Nikola Tsolov disputam o título da F2 (Reprodução/F2)

O pernambucano Rafael Câmara, atual segundo colocado no campeonato de pilotos da Fórmula 2 (F2), poderá disputar o título da categoria já na próxima etapa, que será realizada no Azerbaijão.

A F2 anunciou, nesta segunda-feira (14), que a etapa de Baku terá um formato especial, contando com duas sessões de classificação e duas corridas principais.

A programação da 12ª rodada da temporada será dividida da seguinte forma:

Quinta-feira pela manhã: treino livre de 45 minutos;



Quinta-feira à tarde: duas sessões consecutivas de classificação, com 20 minutos cada;



Sexta-feira pela manhã: corrida Sprint, com o grid invertido definido pelos resultados da primeira classificação;



Sexta-feira à tarde: primeira corrida principal, com o grid definido pela primeira sessão de classificação;



Sábado pela manhã: segunda corrida principal, com o grid definido pelos resultados da segunda sessão de classificação.

A pole position de cada sessão de classificação valerá dois pontos. As duas corridas principais terão a pontuação padrão da categoria, incluindo um ponto pela volta mais rápida, desde que o piloto termine entre os dez primeiros.

Campeonato

Com o novo formato, estarão em disputa até 62 pontos no fim de semana. Cada corrida principal distribuirá até 25 pontos para o vencedor, além de um ponto pela volta mais rápida, enquanto a Sprint terá até 10 pontos para o primeiro colocado.

Matematicamente, os cinco primeiros colocados na classificação de pilotos ainda tem chances de assumir a liderança de 2026.

Rafael Câmara chega a Baku na segunda posição do campeonato, com 170 pontos, apenas sete atrás do líder, o búlgaro Nikola Tsolov, que soma 177 e já podem se sagrar campeões na rodada de Baku.

Além deles, o estão na disputa o italiano Gabrielle Mini, com 153 pontos, o irlandes Alexander Dunne, com 139 e o mexicano Noel Leon 119.

Próximas etapas

Apesar das preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, a Fórmula 2 informou que as rodadas de Lusail, no Catar, e Yas Marina, em Abu Dhabi, estão previstas para acontecer normalmente.

As duas últimas etapas seguirão o formato tradicional da categoria, com uma corrida Sprint e uma corrida principal.