Pernambucano Rafael Câmara garante P3 na classificação de estreia da F2 em Madring
O outro brasileiro do grid, Emmo Fittipaldi, fucou em 10° lugar e largará na pole position da corrida sprint do sábado (11)
Publicado: 11/09/2026 às 11:58
Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Invicta Racing)
Em uma sessão marcada por interrupções, o pernambucano Rafael Câmara garantiu a terceira posição no grid de largada da corrida principal da Fórmula 2 no circuito de Madring, na Espanha. O piloto da Invicta registrou o tempo de 1min44s853 na classificação e partirá da segunda fila na prova do domingo (13).
O outro brasileiro do grid, Emmo Fittipaldi, largará na pole position da corrida sprint do sábado (11). Com o grid invertido da Sprint, o piloto da AIX Racing, que terminou a classificação na décima posição, com o tempo de 1min45s392, largará da frente pela primeira vez na categoria.
A pole position da corrida principalficou com Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), que marcou 1min44s331. O sueco conseguiu assegurar a primeira colocação mesmo após uma classificação com quatro bandeiras vermelhas. Já o atual lider do campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing), largará da quinta colocação após marcar o tempo de 1:44.938.
A primeira paralisação aconteceu ainda nos minutos iniciais, após acidentes separados de Kush Maini (Art Grand Prix) e Sebastian Montoya (Prema). Os dois pilotos rodaram sozinhos e precisaram deixar a sessão.
Pouco depois da segunda bandeira verde, Nico Varrone (Van Amersfoort Racing) bateu no muro da curva 19, provocando uma nova interrupção. A cerca de cinco minutos do fim, John Bennett (Trident) também perdeu a traseira do carro e colidiu sozinho na curva 11, após registrar o melhor tempo no primeiro setor.
A última bandeira vermelha foi acionada já nos minutos finais, quando o veterano da Formula Indy, Colton Herta (Hitech) rodou e bateu no muro da curva 19. Apesar da interrupção, a classificação já estava próxima do encerramento e Beganovic confirmou a pole.
Campeonato
Rafael Câmara é o atual segundo colocado no campeonato. O piloto soma 166 pontos após dez rodadas completas, enquanto o líder, Nikola Tsolov tem 177.
PROGRAMAÇÃO DO GP DE MADRI DE F2 (horário de Brasília):
Corrida Sprint - sábado (12), às 09h15;
Grande Prêmio de Madri de F2 - domingo (13), às 06:25.
Onde assistir as corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.