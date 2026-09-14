Artilheiro do Santa Cruz em 2026, zagueiro Matheus Vinícius comemora: ‘Nunca imaginava que isso iria acontecer’
Defensor marcou na vitória contra o Maringá e chegou à marca de cinco gols na temporada e celebrou fase artilheira na carreira
Publicado: 14/09/2026 às 09:48
Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)
Autor do único gol na vitória diante do Maringá, no último sábado (12), o zagueiro Matheus Vinícius se tornou o artilheiro do Santa Cruz na temporada.
Com cinco gols marcados, o jogador de 27 anos chegou à marca de cinco redes balançadas, igualando os números do atacante Quirino, que já deixou a Cobra Coral e hoje defende o Caxias.
Esse também é o ano em que o defensor marcou mais gols em sua carreira. Anteriormente, seu recorde havia sido de três tentos, marcados em 2022, quando atuou por União-MS e Catanduva.
“Nunca imaginava que isso iria acontecer. Deus tem me proporcionado esse momento. Quero desfrutar da melhor forma possível. Ajudar lá atrás para não tomar gol e ajudar também lá na frente mais uma vez”, disse o zagueiro.
Potência na perna esquerda
Além de já ter mostrado força no jogo aéreo, Matheus Vinícius passou a marcar também em chutes de longa distância.
Antes do gol contra o Maringá, anotado nos acréscimos do segundo tempo em finalização de fora da área, o zagueiro havia feito um golaço de falta na vitória por 2 a 0 contra o Caxias, na reta final da primeira fase.
Artilheiros do Santa Cruz na temporada
- 5 gols – Matheus Vinícius e Quirino
- 3 gols – Eron, Renato e Eurico
- 2 gols – Ronald, Pedro Favela, Patrick Allan e Marquinhos
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