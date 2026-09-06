Pernambucano Rafael Câmara termina GP de Monza da Fórmula 2 em segundo lugar
Resultado fez piloto da Invicta Racing assumir a segunda colocação no campeonato
Publicado: 06/09/2026 às 18:00
Rafael Câmara (esq) comemora 2º lugar no GP de Monza (Reprodução/Formula 2 )
O pernambucano Rafael Câmara terminou na segunda colocação na etapa principal da Fórmula 2 do GP de Monza, na Itália, realizado neste domingo (6). O piloto da Invicta Racing largou na pole position, mas acabou fechando a corrida com quatro décimos de segundo atrás do companheiro de equipe , o paraguaio Joshua Durksen (também venceu a sprint, no sábado). Noel León-MEX fechou o pódio.
Durksen assumiu a liderança na primeira volta e protagonizou uma intensa disputa pela primeira posição com Câmara durante as primeiras voltas. O pernambucano chegou a recuperar a liderança na quarta volta, mas o paraguaio reagiu imediatamente e voltou à frente.
Nas voltas finais, Câmara ficou muito próximo de seu companheiro de equipe e chegou a ficar a apenas três décimos de Durksen. O brasileiro pressionou até a última volta, mas não encontrou uma oportunidade para ultrapassar o paraguaio, que cruzou a bandeira quadriculada na primeira posição para completar a dobradinha da Invicta em Monza.
Com o segundo lugar no GP de Monza, Câmara assegurou 19 pontos. O pernambucano está na vice-liderança do campeonato com 166 pontos. O líder Nikola Tsolov tem 177 (foi sétimo na Itália), e Gabriele Mini soma 147 pontos – foi 11º ontem.
GAME ON! ????
Rafael Câmara reduces the deficit as we leave Monza and head to Madrid ????#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/52ph1TVtoB— Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026
Resultado GP de Monza (ITA)
1.Joshua Durksen (Invicta) - 51min05s855
2.Rafael Câmara (Invicta) +0s424s
3.Noel León (Campos Racing) +4s647
4.John Bennett (Trident) +8s039
5.Ritomo Miyata (Hitech) +8s375
6.Alexander Dunne (Rodin) +9s361
7.Nikola Tsolov (Campos) +9s638
8.Tasanapol Inthraphuvasak (ART) +10s409
9.Oliver Goethe (MP Motorsport) +14s265
10.Nico Varrone (Van Amersfoort) +15s167
11.Gabriele Minì (MP Motorsport) +15s954
12.Laurens van Hoepen (Trident) +16s598
13.Mari Boya (Prema) +17s674
14.Sebastian Montoya (Prema) +17s946
15.Dino Beganovic (DAMS) +20s612
16.Martinius Stenshorne (Rodin) +21s060
17.Cian Shields (AIX Racing) +24s534
18.Kush Maini (ART) +26s833
19.Rafael Villagomez (Van Amersfoort) +30s029
20.Emerson Fittipaldi Jr. (AIX Racing) +31s549
21.Roman Bilinski (DAMS) +62s580
Abandonou: Colton Herta (Hitech)
*Com informações do GE e Motosport