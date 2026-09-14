Série B: rodada segue nesta segunda (14) com duelos de times ameaçados pelo rebaixamento

A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro apresenta, nesta segunda (14), 3 jogos entre times que estão no Z-4 ou próximo a ele; a exceção é o Vila Nova, integrante do G-6

Partida entre América-MG x Náutico (Mourão Panda / América)

A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue ativa nesta segunda-feira (14), com a bola rolando para três jogos. O Vila Nova é o único time do G-6 a entrar em campo, em duelo contra o desesperado Avaí, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

Embalado pela vitória no clássico goiano sobre o maior rival Goiás, por 2 a 0, o Vila Nova se reabilitou na última rodada, chegando a 47 pontos, e não se desgarrou na briga pelo acesso direto. Dependendo dos tropeços dos concorrentes diretos, pode até voltar a figurar no G-2.

Do outro lado, o Avaí não vence há três jogos, sendo o último a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, fora de casa. Com 29 pontos, abre a zona vermelha, mas pode sair dela em caso de triunfo e tropeço do Botafogo-SP na rodada. O time paulista também atua nesta segunda-feira, quando recebe o Goiás, às 19h30, no estádio Arena Nicnet/Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

O Botafogo vive um jejum de cinco jogos, sendo os quatro últimos derrotas para Atlético-GO (3 a 0), Cuiabá (2 a 1), Náutico (1 a 0 ) e Novorizontino (3 a 1), estacionando com 31 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Goiás figura no meio de tabela, com 36 pontos, e chega para o confronto em princípio de crise, após perder o clássico goiano para o rival Vila Nova, por 2 a 0.

Por fim, às 19h30, o vice-lanterna América-MG, com 17 pontos, recebe o São Bernardo na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os mineiros vão para o segundo jogo seguido em casa, onde venceu na última rodada o Náutico, por 1 a 0, ganhando um respiro. Já os paulistas somam 35 pontos, e vem de derrota para outro time da zona de rebaixamento, o Londrina, por 2 a 1, em casa, se aproximando da briga pela permanência.