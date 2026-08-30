Em carreata na Mata Sul, João Campos volta a defender isenção de IPVA para motos

Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB) cumpriu agenda de campanha no distrito de Batateiras, em Belém de Maria, neste domingo (30)

Durante carreata no distrito de Batateiras, em Belém de Maria, na Mata Sul de Pernambuco, João Campos (PSB) destacou a proposta de isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. (Edson Holanda.)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) realizou, neste domingo (30), uma carreata no distrito de Batateiras, em Belém de Maria, na Mata Sul do Estado. Acompanhado de aliados políticos e apoiadores, Campos usou o ato para reforçar uma de suas propostas de campanha voltadas à mobilidade e renda.

Durante o percurso, o ex-prefeito do Recife destacou a proposta de isentar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de até 180 cilindradas. Segundo o candidato, a medida visa beneficiar trabalhadores que utilizam o veículo no dia a dia.







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"Estou muito feliz e animado porque a gente está construindo um projeto em favor do povo de Pernambuco. Estou vendo muita moto aqui. Já podem fazer a conta que, a partir do ano que vem, o IPVA vai ser zerado por esse governador", afirmou o político durante o discurso a apoiadores.

Durante carreata no distrito de Batateiras, em Belém de Maria, na Mata Sul de Pernambuco, João Campos (PSB) destacou a proposta de isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. (crédito: Edson Holanda.)

O ato político contou também com a presença do candidato à reeleição para deputado estadual Sileno Guedes (PSB), do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e de Alexandre Neto (PP), liderança política local de oposição.