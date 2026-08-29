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ELEIÇÕES 2026

Marília Arraes participa de evento com Lula em Belo Horizonte

Candidata ao Senado esteve no ato nacional Mulheres com Lula junto com lideranças femininas de esquerda

Ananda Brayner

Publicado: 29/08/2026 às 17:36

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Marília Arraes ao lado de Lula e Manuela d'Ávila, candidata ao Senado pelo PSOL gaúcho/Foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação

Marília Arraes ao lado de Lula e Manuela d'Ávila, candidata ao Senado pelo PSOL gaúcho (Foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação)

Ao lado de Lula (PT) e Janja, Marília Arraes (PDT) participou de ato nacional com candidatas e lideranças femininas de todo o Brasil

Marília Arraes, candidata ao Senado pelo PDT, esteve presente no ato nacional “Mulheres com Lula”. Realizado neste sábado (29), em Belo Horizonte, o evento reuniu lideranças femininas de diferentes estados do país, tratando de temas como enfrentamento à violência e ao feminicídio, políticas de cuidados, saúde, educação, igualdade e ampliação da participação feminina nos espaços de poder.

Ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja, a ex-deputada federal reforçou sua parceria com o presidente e destacou sua vontade em levar para o senado pautas que atuem diretamente na defesa de Pernambuco e das mulheres brasileiras.

“Estar aqui, ao lado do presidente Lula e de tantas mulheres de todas as regiões do Brasil, é reafirmar de que lado sempre estivemos e por que estamos nessa caminhada. Lula sabe que pode contar comigo e eu sei que Pernambuco pode contar com ele. Quero chegar ao Senado para ser uma parceira do presidente na defesa do nosso estado e, especialmente, para ajudar a transformar em políticas públicas as demandas das mulheres que ainda precisam ter sua voz muito mais presente em Brasília”, enfatizou Marília.

Parceria firmada

A relação política entre Marília e Lula foi reiterada já no primeiro guia eleitoral da candidata, exibido na sexta (28), no qual o presidente aparece ao seu lado e defende sua eleição. Lula também já gravou mais outros vídeos com Marília e pediu aos pernambucanos que votassem na pedetista.

“Pernambuco conhece o que Lula representa. Nosso povo sabe a diferença que faz ter um presidente olhando para o Nordeste e para quem mais precisa. Quero estar no Senado para trabalhar junto com ele, abrir portas para Pernambuco e garantir que as mulheres estejam no centro das decisões. Essa é uma parceria política, mas, acima de tudo, uma parceria em defesa do nosso povo”, afirmou a candidata.

Veja também:

Afirma , Arraes , Belo Horizonte , Defesa , deputada , Eleitoral , Federal
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