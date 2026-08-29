Marília Arraes participa de evento com Lula em Belo Horizonte

Marília Arraes ao lado de Lula e Manuela d'Ávila, candidata ao Senado pelo PSOL gaúcho (Foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação)

Ao lado de Lula (PT) e Janja, Marília Arraes (PDT) participou de ato nacional com candidatas e lideranças femininas de todo o Brasil

Marília Arraes, candidata ao Senado pelo PDT, esteve presente no ato nacional “Mulheres com Lula”. Realizado neste sábado (29), em Belo Horizonte, o evento reuniu lideranças femininas de diferentes estados do país, tratando de temas como enfrentamento à violência e ao feminicídio, políticas de cuidados, saúde, educação, igualdade e ampliação da participação feminina nos espaços de poder.

Ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja, a ex-deputada federal reforçou sua parceria com o presidente e destacou sua vontade em levar para o senado pautas que atuem diretamente na defesa de Pernambuco e das mulheres brasileiras.

“Estar aqui, ao lado do presidente Lula e de tantas mulheres de todas as regiões do Brasil, é reafirmar de que lado sempre estivemos e por que estamos nessa caminhada. Lula sabe que pode contar comigo e eu sei que Pernambuco pode contar com ele. Quero chegar ao Senado para ser uma parceira do presidente na defesa do nosso estado e, especialmente, para ajudar a transformar em políticas públicas as demandas das mulheres que ainda precisam ter sua voz muito mais presente em Brasília”, enfatizou Marília.

Parceria firmada

A relação política entre Marília e Lula foi reiterada já no primeiro guia eleitoral da candidata, exibido na sexta (28), no qual o presidente aparece ao seu lado e defende sua eleição. Lula também já gravou mais outros vídeos com Marília e pediu aos pernambucanos que votassem na pedetista.

“Pernambuco conhece o que Lula representa. Nosso povo sabe a diferença que faz ter um presidente olhando para o Nordeste e para quem mais precisa. Quero estar no Senado para trabalhar junto com ele, abrir portas para Pernambuco e garantir que as mulheres estejam no centro das decisões. Essa é uma parceria política, mas, acima de tudo, uma parceria em defesa do nosso povo”, afirmou a candidata.