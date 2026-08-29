Candidatos ao governo de Pernambuco focam no interior na agenda deste domingo (30)

Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes cumprem compromissos em municípios da Zona da Mata e do Agreste

Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes cumprem compromissos em municípios da Zona da Mata e do Agreste (Arquivo DP)

Os candidatos ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) concentram a maior parte da agenda deste domingo (30) em municípios do interior do Estado. Os compromissos incluem caminhadas, encontros com lideranças, inauguração de espaço político e participação em evento cultural.

João Campos participa, às 10h30, de um encontro com lideranças em Catende. Às 13h, segue para Joaquim Nabuco, onde inaugura o Espaço 40. A agenda do candidato termina às 15h, com uma caminhada em Escada, na Mata Sul.

Ivan Moraes inicia o dia às 9h com uma caminhada na Feira Livre de Santo Antônio, na Cohab II, em Palmares. À tarde, já de volta ao Recife, participa, às 15h, de um Sarau Lésbico, no Mercado da Boa Vista.

Raquel também estará em Palmares. A candidata participa de uma caminhada às 16h, com concentração na Praça Santa Luzia. À noite, às 19h, segue para Bonito, no Agreste, onde participa da inauguração do comitê do candidato a deputado federal Som Monteiro, na Avenida Dr. Alberto de Oliveira.

