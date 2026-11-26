O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,22% em novembro, após ter subido 0,32% em outubro, informou nesta quinta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que era de alta de 0,27%, com mediana positiva de 0,36% e teto de avanço de 0,41%.