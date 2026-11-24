A meta de 2027 é de um superávit (sobra de dinheiro) de R$ 18,7 bilhões após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal que reduzem a meta de 0,5% do PIB

A meta de 2027 é de um superávit (sobra de dinheiro) de R$ 18,7 bilhões após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal que reduzem a meta de 0,5% do PIB. (Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

Por 353 votos a 128 e cinco abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26 no fim da noite desta segunda-feira (23). A proposta estabelece aumento de arrecadação fiscal e medidas de contenção de despesas. Dessa forma, o impacto previsto gira em torno dos R$ 50 bilhões nas contas públicas no próximo ano.

A meta de 2027 é de um superávit (sobra de dinheiro) de R$ 18,7 bilhões após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal que reduzem a meta de 0,5% do PIB (R$ 83,4 bi em valores nominais).

O relator do projeto, deputado Mauro Benevides Filho, apresentou parecer pela aprovação do projeto sem mudanças a fim de permitir seu envio à sanção presidencial caso aprovado.

Em comparação com 2026, o governo terá de conseguir economizar cerca de R$ 70,6 bilhões para chegar aos R$ 18,6 bi positivos, pois fechará o ano com déficit (resultado negativo) de R$ 52 bilhões.

Se o resultado primário do governo no ano anterior for menor que 0,5% do PIB, o Executivo apresentará à Comissão Mista de Orçamento as causas do resultado e as medidas previstas para sua melhora.

Segundo o projeto, a partir de 2027, se o relatório bimestral de receitas e despesas indicar necessidade para atingir a meta fiscal, o governo poderá travar mais despesas do que o mecanismo atual da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige.

Ao precisar fazer isso para manter o foco na meta fiscal prometida, o crescimento real da despesa em relação ao ano anterior não poderá passar de 2%, contra os atuais 2,5% permitidos pelo arcabouço fiscal.