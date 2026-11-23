Proposta prevê limite menor para crescimento das despesas, redução de benefícios fiscais e novas regras para bloqueio de gastos

A meta de 2027 é de um superávit (sobra de dinheiro) de R$ 18,7 bilhões após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal que reduzem a meta de 0,5% do PIB. (Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira (23), o regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que reúne medidas de ajuste das contas públicas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 318 votos favoráveis, 135 contrários e seis abstenções. Com a urgência, a proposta pode ser analisada diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões.

O governo tenta aprovar o texto ainda nesta segunda e encaminhá-lo à sanção presidencial. O relator na Câmara, Mauro Benevides Filho (União-CE), defende a manutenção da versão aprovada pelo Senado para evitar que o projeto tenha de retornar à Casa.

Segundo estimativa do relator no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), as medidas podem melhorar as contas públicas em cerca de R$ 50 bilhões em 2027.

Uma das principais mudanças reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento real das despesas federais nos anos em que forem necessárias medidas de contenção para o cumprimento da meta fiscal. O governo também poderá bloquear gastos mesmo quando houver previsão de cumprimento do piso da meta, mas o resultado ainda estiver abaixo do valor central estabelecido.

Para 2027, a meta de resultado primário é de R$ 73,2 bilhões, equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Braga, os bloqueios adicionais poderão reduzir as despesas do próximo ano entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões.

O projeto também amplia de 10% para 20% o corte de determinados benefícios fiscais concedidos a empresas, medida que pode gerar cerca de R$ 15 bilhões em receitas adicionais em 2027. O texto ainda permite restringir o uso de créditos tributários para compensar impostos, com potencial de arrecadação de até R$ 18,3 bilhões.

Outras medidas

A proposta limita a R$ 3 bilhões anuais, entre 2027 e 2030, os repasses federais para compensações previdenciárias entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os regimes próprios de estados e municípios.

O texto também dá ao Congresso Nacional 60 dias para analisar regras contra os chamados supersalários no serviço público. Segundo o governo, a medida poderá gerar economia de cerca de R$ 3 bilhões, dependendo das regras aprovadas.

Outro dispositivo permite excluir até R$ 10,5 bilhões em subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A despesa continuará sendo realizada, mas não será considerada na avaliação do cumprimento da meta.

A proposta mantém ainda a possibilidade de uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para bolsas de ensino superior, medida que poderá contribuir para a expansão do programa Pé-de-Meia em 2027.

O governo pretende concluir a votação rapidamente para incorporar as medidas ao planejamento do Orçamento de 2027 e reduzir a necessidade de novos bloqueios.