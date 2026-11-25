A cúpula do Congresso Nacional já sinalizou disposição para apreciar a PEC ainda este ano. Da parte da Câmara dos Deputados, logo após a aprovação do projeto de lei complementar com medidas de ajuste fiscal, na segunda-feira, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) defendeu que novas propostas fossem apresentadas pelo governo ainda em 2026 e apontou que a Casa estaria apta a analisá-las. No entanto, ele reforçou que tais medidas não devem prejudicar a população mais pobre ou comprometer temas considerados prioritários para o governo Lula.

O governo prepara uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) como "segundo passo" após a sanção do ajuste no arcabouço fiscal. O tema seria discutido, ontem, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a equipe econômica, mas a reunião foi cancelada por causa da viagem de Lula ao velório do jurista Fábio Comparato. Mais cedo, o presidente se reuniu com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também tratou do assunto com o seu sucessor, Dario Durigan.

"Nós defendemos e acreditamos que outras medidas podem chegar — quem sabe ainda neste ano de 2026 — para que, com este Congresso que está apto a votar, possamos seguir avançando nessa política de ajuste fiscal de forma mais contundente", afirmou. Para ele, esse cenário abre caminho para uma queda na taxa de juros e controle do dólar, além de dar condições orçamentárias para que o governo cumpra as promessas de campanha eleitoral.

Da parte do Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) também sinalizou disposição para pautar a matéria. Questionado por jornalistas, ele considerou ter tempo para votar a medida ainda em 2026, caso haja acordo com os líderes partidários do Senado para andar com o tema. "Se conversar com os líderes e todos estiverem dispostos a fazer pelo país, independente do que tiver no texto", disse.

Sem surpresas

Segundo a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PB), a proposta ainda está sendo construída e deve ser enviada ao Congresso Nacional até o final do ano. A líder também afirmou que a matéria não será enviada de forma "surpresa", como foi feito com o PLP. No início do mês, o governo tentou apresentar e votar o projeto no mesmo dia, enfrentando resistência da oposição diante da velocidade dada à tramitação da proposta.

Partidos do Centrão também vêm sinalizando positivamente ao recebimento de novas medidas de ajuste fiscal. Durante a votação na Câmara, o líder da Maioria, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), repetiu diversas vezes que o PLP era "um primeiro passo" e que há necessidade de mais propostas serem estudadas. "Sabemos que até o final do ano é importante que o governo apresente também uma nova agenda fiscal que dialogue com os próximos 4 anos; que a gente possa buscar o equilíbrio das contas públicas, preservando as nossas conquistas sociais", disse.

Além da necessidade de estabilizar a economia brasileira, as discussões da matéria ocorrem em meio às negociações pelos cargos na Esplanada dos Ministérios. Esse ambiente reforçou o apoio de partidos do Centrão ao PLP, de olho na composição do Lula 4. Os principais partidos do Centrão garantiram, juntos, cerca de 178 votos dos 353 recebidos para a aprovação da matéria.

Pressa

Para o governo, é mais fácil aprovar uma PEC ainda neste ano, tendo em vista o Congresso Nacional majoritariamente de direita a partir de 2027. Além disso, a ideia é de que as novas regras possam valer para Orçamento de 2027, que tem que ser aprovado antes do recesso parlamentar. Somado a isso, vale lembrar que a tramitação de PECs, em regra, demora mais tempo, o que demandaria que o governo articulasse o texto com mais precisão para garantir uma aprovação mais célere.

Vale lembrar ainda da resistência interna que o PLP sofreu entre partidos aliados do governo. Foi o caso do PSol, PCdoB e PT, com deputados críticos às medidas e que escolheram se abster ou obstruir a votação da matéria na Câmara. O cenário pode se repetir com a apresentação de uma PEC. Segundo um deputado, o governo já vem conversando sobre o assunto com parlamentares para reduzir o desgaste.

Há expectativa de uma reunião entre o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e congressistas, incluindo os relatóres da matéria nas duas Casas para discutir sugestões ao novo texto.

Credibilidade

Na avaliação do professor de Economia da Universidade de Brasília (UnB) César Bergo, o governo consegue recuperar parte da credibilidade em relação ao controle das contas públicas com a aprovação do PLP e o anúncio da nova PEC. “E aí, obviamente melhora também o cenário no mercado, que em função dessa aprovação, o dólar andou ‘voltando’ um pouco, a bolsa subiu pela manhã, o que já são indicadores de que o mercado aceitou bem essa decisão”, avalia.

Ontem, o dólar comercial fechou em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,9107 na venda, após recuar mais de 2% durante o pregão. Por volta das 11h50, a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,83 e chegou à mínima de R$ 5,80. O movimento ocorreu depois de o dólar ter se aproximado de R$ 6 na sessão anterior. Para Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad, a queda do dólar pode estar relacionada à melhora na percepção fiscal após a aprovação do projeto e às notícias de que a equipe econômica prepara uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para conter despesas obrigatórias.

“A valorização do real pode refletir uma melhora na percepção fiscal após a aprovação do pacote de ajuste na Câmara dos Deputados e as notícias de que a equipe econômica prepara uma PEC para conter despesas obrigatórias. Entretanto, o movimento é contido e acompanha praticamente em linha o exterior, com o índice DXY recuando praticamente na mesma proporção”, afirma.

Um levantamento que compara as principais divisas do mundo mostra que o real teve, de longe, o pior desempenho em relação ao dólar nos 30 dias pós-eleições no Brasil. Dados coletados pela consultoria Elos Ayta e publicados ontem (24) apontam que a divisa brasileira perdeu 15,63% do valor frente ao par norte-americano entre 23 de outubro e 23 de novembro.

A queda do real durante esses 30 dias foi quase o dobro da registrada pela segunda colocada essa lista: o peso colombiano, que recuou 8% durante esse tempo. Na sequência, aparecem entre as piores baixas o dólar australiano (5,96%), o shekel israelense (5,76%), a coroa norueguesa (4,78%) e o rand sul-africano (4,71%).

Apesar do resultado negativo da moeda brasileira ser expressivo, é importante destacar que entre as principais cotações cambiais do mundo, somente a rúpia indiana obteve uma valorização frente ao dólar, de 2,18%. Todas as demais, inclusive euro e libra esterlina, perderam valor em relação à divisa norte-americana no acumulado desses 30 dias. Segundo a consultoria, a combinação entre a queda de 19,64% do Ibovespa – principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) – em reais e a desvalorização cambial nesse mesmo período foi determinante para o aumento da cotação do dólar frente ao real.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.