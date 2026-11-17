Expectativa é que as contratações aumentem da semana da Black Friday até o Natal

Além de atender à demanda sazonal, as contratações de fim de ano representam uma oportunidade de ingresso ou retorno ao mercado de trabalho (Divulgação/Shopping Boa Vista)

A previsão para 2026 repete a estimativa apresentada pela associação no ano passado, quando os centros de compras pernambucanos também projetavam a abertura de 8 mil postos temporários. O número sinaliza a manutenção da expectativa de contratações sazonais nos shoppings, impulsionadas pelo aumento da circulação de consumidores e pela demanda por atendimento durante as festas.



Em novembro de 2025, o Diario de Pernambuco mostrou que a expectativa para o período era de aproximadamente 59 mil vagas temporárias em diferentes setores da economia estadual. Desse total, 8 mil seriam concentradas nos shopping centers. Na ocasião, a projeção para o comércio era de uma ampliação de cerca de 30% no quadro de funcionários dos estabelecimentos. Os números representavam estimativas de contratação, e não um balanço de vagas efetivamente preenchidas.



Para este ano, o levantamento da Apesce também apresenta uma perspectiva de mercado, uma vez que os lojistas realizam as seleções conforme a necessidade de cada estabelecimento. A tendência é que o ritmo das contratações ganhe força a partir da semana da Black Friday, marcada para 27 de novembro, e permaneça aquecido até as vésperas do Natal.



A movimentação ocorre em um período estratégico para o varejo, que concentra duas das principais datas comerciais do calendário em um intervalo de poucas semanas. Além do atendimento nas lojas, o aumento da demanda exige reforço em atividades relacionadas à organização de mercadorias, reposição de produtos e suporte às operações de venda.



Comércio do Centro também deve reforçar equipes



Tradicionalmente marcado pelo maior volume de vendas do calendário varejista, o fim de ano também leva os estabelecimentos do Centro do Recife a avaliarem a necessidade de ampliar suas equipes. Os segmentos de calçados, vestuário, alimentos e eletroeletrônicos estão entre os que mais concentram oportunidades de trabalho temporário.



Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), não há um padrão único para o recrutamento. A definição sobre o número de vagas e as funções que receberão reforço fica a cargo de cada lojista, de acordo com a demanda prevista e a capacidade financeira do estabelecimento.



Na prática, enquanto algumas empresas conseguem atender ao movimento de fim de ano com suas equipes atuais, outras recorrem às contratações temporárias para dar conta do aumento no fluxo de consumidores. A necessidade de reforço também pode variar conforme o porte da loja, o segmento de atuação e o desempenho das vendas ao longo do período.



Diferentemente dos shopping centers, que contam com uma projeção de 8 mil oportunidades para 2026, as entidades representativas do comércio do Recife não apresentaram uma estimativa consolidada de contratações para os estabelecimentos do Centro.



Oportunidade de efetivação



Além de atender à demanda sazonal, as contratações de fim de ano representam uma oportunidade de ingresso ou retorno ao mercado de trabalho. Para profissionais em busca do primeiro emprego ou de recolocação, o período permite adquirir experiência no comércio e disputar uma possível vaga permanente após as festas.



O presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal, destaca que parte dos trabalhadores contratados temporariamente pode permanecer nas empresas após o encerramento do período de maior movimento.



"Para quem busca uma recolocação ou o primeiro emprego, o período representa uma porta de entrada importante no mercado formal. Ao término do ciclo de vendas de fim de ano, uma parcela dos trabalhadores temporários costuma ser efetivada, passando a integrar o quadro fixo das lojas", pontua.



A efetivação, entretanto, não é automática e depende das necessidades de cada estabelecimento após o ciclo de vendas. O desempenho dos profissionais e a disponibilidade de vagas permanentes também podem influenciar a decisão dos empregadores.



Com a proximidade da Black Friday e do Natal, a expectativa é que as próximas semanas concentrem a maior movimentação das seleções, acompanhando o planejamento das lojas para o encerramento do ano.

