Mercado de seguro automotivo teve crescimento de 10% no período de janeiro a julho deste ano

A contratação deve considerar as necessidades e a realidade financeira de cada motorista (Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo)

O mercado de seguros automotivos em Pernambuco movimentou R$ 865,8 milhões entre janeiro e julho deste ano, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne). O avanço do setor reforça a importância da proteção patrimonial em um cenário de maior circulação de veículos e custos elevados de reparação, tanto para modelos a combustão quanto para elétricos e híbridos.

Além da cobertura contra roubo, furto e acidentes, conforme as condições contratadas, o seguro automotivo pode incluir serviços como assistência 24 horas, guincho e suporte em situações de emergência. A escolha da apólice, no entanto, exige atenção às coberturas, franquias, exclusões e limites de indenização, fatores que influenciam tanto o preço quanto a efetividade da proteção.

Para a diretora da Parvi Corretora, Carmelita Cordeiro, a contratação deve considerar as necessidades e a realidade financeira de cada motorista.

“O seguro automotivo precisa ser entendido como uma ferramenta de proteção financeira. Antes de contratar, é importante avaliar a rotina de uso do veículo, as coberturas oferecidas e os serviços incluídos na apólice. O menor preço nem sempre representa a melhor escolha, porque é fundamental que a proteção esteja adequada às necessidades do cliente”, afirma.

A especialista também ressalta a importância da orientação profissional para comparar propostas e compreender as condições contratuais. “A análise deve considerar, entre outros pontos, o perfil de utilização do veículo, a abrangência da cobertura, o valor da franquia e os serviços de assistência disponíveis. Esse acompanhamento ajuda o consumidor a identificar as diferenças entre as opções do mercado e tomar uma decisão mais consciente”, pontua.

Atenção aos veículos elétricos e híbridos

No caso dos veículos elétricos e híbridos, os cuidados com a contratação do seguro exigem atenção especial, segundo o especialista em seguros e sócio do Grupo Essential, Pedro Santos. As particularidades desses modelos tornam necessária uma análise mais detalhada das coberturas previstas na apólice.

“É fundamental passar todas as informações ao corretor para garantir as coberturas adequadas. Isso inclui prever a necessidade de carro reserva; contratar guincho com quilometragem estendida ou ilimitada para traslados intermunicipais e interestaduais; e checar se danos acidentais ao pack da bateria, submersão e curto-circuito estão explicitamente inclusos. No caso de curto-circuito, há cobertura para eventos externos e súbitos, mas, se ocorrer por falha interna de fabricação, a responsabilidade é da garantia. Já se for identificada instalação irregular ou falha na montagem, a seguradora pode recusar a indenização”, explica.

O especialista também recomenda verificar as cláusulas referentes aos cabos de recarga e à proteção residencial, especialmente nos casos em que o proprietário possui um carregador do tipo wallbox instalado em casa.

“É importante checar esses pontos para evitar problemas futuros. Algumas seguradoras já cobrem o cabo do carregador quando ele é original de fábrica. Já para o wallbox, a proteção deve constar no Seguro Residencial ou em uma apólice específica para carregadores”, frisa.

Outro aspecto a ser observado é a disponibilidade de oficinas homologadas nas regiões onde o veículo circula com frequência. A assistência em situações de descarregamento da bateria também merece atenção. “É importante verificar se a apólice inclui socorro específico para descarregamento, pois algumas seguradoras já oferecem recarga móvel de emergência”, ressalta.