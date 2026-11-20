Projetos simulados em computador, fachadas prontas para montagem e análise de dados ganham espaço nas obras do estado

Novas tecnologias tem viabilizado o retrofit em Pernambuco (Walter Dias)

Entre projetos concebidos em ambientes digitais, estruturas pré-fabricadas e ferramentas de inteligência artificial, a construção civil pernambucana começa a redesenhar seus próprios métodos de trabalho. A incorporação de novas tecnologias aos canteiros de obras representa uma tentativa de reduzir desperdícios, contornar a escassez de mão de obra e conferir maior previsibilidade à execução dos empreendimentos, cuja conclusão pode levar de três a quatro anos.

Parte dessa transformação acontece antes mesmo de as primeiras estruturas começarem a ganhar forma. Com a adoção da modelagem BIM (Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção), as equipes conseguem integrar projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidráulicas em um mesmo ambiente digital, antecipando incompatibilidades que poderiam comprometer a execução.

Para o superintendente de engenharia da Rio Ave, Gustavo Borba, o ganho principal da ferramenta está na precisão técnica, enquanto a velocidade vem da industrialização. "Não vejo que o uso do BIM, isoladamente, tenha reduzido de forma significativa o prazo de entrega dos edifícios, mas certamente trouxe ganhos expressivos no desenvolvimento e na compatibilização dos projetos. Ele permite antecipar interferências, melhorar a qualidade das soluções e reduzir retrabalhos durante a execução", explica.

A urgência por métodos mais ágeis reflete a dificuldade de encontrar trabalhadores para funções tradicionais. Segundo o diretor de incorporação da Moura Dubeux, Eduardo Moura, o setor enfrenta dificuldade para encontrar mão de obra em áreas como carpintaria, ferragem e alvenaria.



"A construção civil tem sofrido com a escassez de mão de obra. O carpinteiro, por exemplo, é um profissional essencial para a criar fôrmas de madeira que recebem o concreto, mas já não se encontra esse trabalhador com facilidade. Por isso, cresce a necessidade de industrialização para ganhar tempo e produtividade nos canteiros de obra”, detalha.



Se dentro do terreno as empresas ganham ritmo, fora dele o cronograma ainda esbarra em entraves administrativos. Na avaliação do diretor de Ciência e Tecnologia do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Caio Muniz, a velocidade das entregas não depende apenas da engenharia.



"Apesar de alguns municípios, como o Recife, terem melhorado muito, a burocracia de licenciamento e os cartórios ainda travam um pouco os lançamentos".

Inteligência Artificial na engenharia



Antes restrita ao campo das tendências de mercado, a IA já opera na rotina das incorporadoras pernambucanas para prever desafios, controlar estoques e agilizar contratos.



Na Moura Dubeux, o sistema BIM está integrado a uma plataforma de IA capaz de gerar cronogramas dinâmicos e calcular a demanda de mão de obra em cada etapa da construção. A empresa também utiliza informações acumuladas em quase 300 empreendimentos entregues, além dos dados de 63 obras em execução simultânea em sete estados do Nordeste, para antecipar riscos financeiros e possíveis problemas de assistência técnica.

"Nesse sistema, é possível identificar se terá ou poderá ter algum gargalo na produção. É um processo que foi iniciado há menos de um ano, e funciona como se tivéssemos uma máquina do tempo para enxergar aquele novo empreendimento, quais resultados ele vai ter e quais problemas ele poderá enfrentar", compara Eduardo Moura.

Na Rio Ave, sistemas próprios cruzam informações de produção, consumo de materiais e evolução financeira, integrando os dados ao planejamento. "Isso traz mais confiabilidade às análises, agilidade nas decisões e abre espaço para avançarmos na utilização da inteligência artificial em análises preditivas", detalha Gustavo Borba.



No cenário estadual como um todo, Caio Muniz observa que a IA já apoia estudos de viabilidade para reduzir custos e o monitoramento de obras, embora o setor ainda avalie a dimensão exata desses ganhos.



"Elas estão sendo usadas pelas construtoras por meio de algumas ferramentas, mas ainda é difícil mensurar o impacto disso em resultado real nas obras", avalia.

Novos materiais e retrofit



A busca por rapidez também modifica os materiais empregados. Nas obras locais, a alvenaria convencional, o reboco e as pastilhas cerâmicas que precisam ser assentadas uma a uma perdem espaço para fachadas unitizadas e paredes em drywall. Nas instalações, tem crescido a utilização de tubulações flexíveis em PEX nas redes de água e de kits hidráulicos e elétricos pré-montados.



A leveza desses sistemas viabiliza o retrofit, técnica que moderniza edificações antigas preservando suas características originais. Na Avenida Boa Viagem, a Rio Ave transformou o antigo Recife Praia Hotel no residencial Vivant utilizando fachadas ventiladas, ACM (Aluminium Composite Material ou Material de Alumínio Composto) e drywall para não sobrecarregar a estrutura existente. O empreendimento, entregue no final de 2025, é o primeiro retrofit residencial da orla da Boa Viagem.



"Um dos destaques foi o aproveitamento da estrutura do antigo reservatório superior para implantação da piscina, mediante as verificações estruturais necessárias. Foi um projeto que exigiu bastante engenharia para adaptar uma edificação existente às necessidades atuais", relata Borba.



Já no Bairro do Recife, a Moura Dubeux converteu antigos silos de armazenagem de grãos nos residenciais Silo 215 e Silo 240, dentro do complexo Moinho Recife, conciliando a preservação da arquitetura industrial com soluções contemporâneas de engenharia.



Apesar do avanço, adaptar construções antigas exige superar barreiras técnicas e regulatórias. Segundo Caio Muniz, o setor discute a atualização das normas do Corpo de Bombeiros para o retrofit, além do desafio de adequar prédios construídos há décadas às exigências atuais de acústica, combate a incêndio e conforto térmico.



"É necessário entender como as estruturas do século passado podem atender à norma de desempenho atual. Precisamos ver como essas edificações de 40, 50 ou 60 anos vão se comportar na prática", observa.



A Prefeitura do Recife detalha que a Lei do Recentro já beneficiou 59 imóveis e impulsionou a reabilitação de mais de 150 mil metros quadrados de área construída, atraindo mais de R$ 550 milhões em investimentos privados, incluindo o próprio Moinho Recife.



Além de instrumentos como o IRCentro, que transforma a recuperação de imóveis históricos em potencial construtivo negociável, a gestão municipal estruturou a Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro, que prevê 1.128 novas unidades habitacionais combinando retrofit e novas construções.

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Expectativas para os próximos anos

Para os próximos cinco anos, a aposta do setor em Pernambuco é a industrialização fora do canteiro (off-site), com a adoção crescente de banheiros prontos, fachadas painelizadas e kits hidráulicos e elétricos fabricados em galpões antes de seguirem para o terreno.



Na Rio Ave, a companhia verticalizou operações ao criar centrais próprias de carpintaria, esquadrias e instalações para produzir esses componentes.



"Isso nos permite reter profissionais especializados, padronizar processos e ter maior controle sobre qualidade, custos e prazos. Vejo os canteiros cada vez mais como ambientes de montagem, com processos industrializados e maior integração entre engenharia, planejamento e produção", projeta Gustavo Borba.



Além da ampliação do uso de tecnologias, a Moura Dubeux acredita no entendimento das necessidades dos clientes para novos lançamentos.



"Cada vez mais os empreendimentos precisam facilitar o dia a dia dos clientes. Possibilitando uma boa localização, estrutura de chegada, espaço gourmet e academia, que é um espaço super requisitado hoje", pontua Eduardo.