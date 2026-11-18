Por meio de nota, o governo informou que Pernambuco registrou uma redução na taxa de desocupação de 10,05% para 8,64% no período avaliado. PNAD Contínua foi divulgada nesta quarta (18)

Carteira de Trabalho (Ana Volpe/Agência Senado)

O governo de Pernambuco informou, nesta quarta (18), que, mesmo com a maior taxa de desocupação do Brasil no terceiro trimestre de 2026, o estado registrou redução nessa indicador.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

Por meio de nota, o governo informou que Pernambuco registrou uma redução na taxa de desocupação de 10,05% para 8,64% no período avaliado.

Ainda segundo o governo, esse resultado representa a quarta maior redução do desemprego entre as unidades da Federação e a terceira maior do Nordeste.

“Um dos destaques do levantamento está no interior do Estado, onde a taxa de desocupação recuou de 10,42% para 8,54% em um ano”, disse a nota.

A governadora Raquel Lyra afirmou que houve um recuo da taxa de desocupação no interior. O índice se aproximou dos números da capital, segundo ela.

No interior



A desocupação no interior chegou a um patamar próximo ao registrado no Recife (8,67%) e na Região Metropolitana (8,82%).

O número de pessoas desocupadas em Pernambuco também diminuiu: passou de 417 mil para 351 mil, uma redução de 15,8% em relação ao terceiro trimestre de 2025.

O estado também apontou que houve melhoria da situação entre jovens de 18 a 24 anos.

Nesse grupo, afirmou o governo, a taxa de desocupação caiu de 22,61% para 18,15%, representando uma redução de quase 20% no indicador em um ano.

A taxa de subutilização da força de trabalho também apresentou recuo, passando de 24,32% para 21,22%.

Os dados integram a Nota Técnica 71/2026, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, com base nos resultados da PNAD Contínua.

