Entre as propostas estão estratégias de financiamento para atividades rurais vulneráveis a eventos climáticos

Reunião foi coordenada pela Sudene (Francisco Mota / CGCOM / Sudene)

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) deverá disponibilizar R$ 60,9 bilhões para financiar atividades produtivas em 2027. O planejamento para a aplicação dos recursos foi discutido nesta terça-feira (17), durante reunião na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), no Recife.

Entre as principais novidades, está prevista a criação de uma estratégia permanente de apoio à resiliência climática no meio rural, com condições especiais de financiamento para produtores e empreendimentos vulneráveis a fenômenos como o El Niño. As formulações das propostas ocorreram a partir de consultas junto ao setor produtivo e aos representantes dos nove estados do Nordeste e de Minas Gerais e Espírito Santo, áreas de atuação da Sudene.

“Demos sequência ao planejamento para as aplicações do FNE para o ano que vem. Desde 2021, o volume de recursos tem crescido e isso faz com que tenhamos mais disponibilidade orçamentária para levar desenvolvimento especialmente para territórios como o semiárido”, destaca o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

A medida também prevê a ampliação do FNE Verde, o financiamento de infraestrutura de saneamento por meio de locação operacional, a inclusão de data centers na linha FNE Proinfra e a adoção da classificação de municípios utilizada pelo Ministério do Turismo para definir os limites de financiamento das atividades turísticas.



Resiliência climática

A Estratégia Permanente para a Resiliência Climática no Meio Rural integrará as condições especiais da Programação do FNE 2027. A iniciativa busca contribuir para a recomposição de atividades produtivas vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos, além de fortalecer a capacidade de adaptação dos empreendimentos rurais.

A medida também estabelece critérios para o enquadramento de empreendimentos rurais voltados à adaptação climática, além de prever financiamentos com prazos de até 15 anos, incluindo até cinco anos de carência.

Entre as atividades que poderão ser contempladas, estão pecuária, agricultura de sequeiro, fruticultura, aquicultura, pesca continental, silvicultura e extrativismo sustentável.



Análises

A inclusão de três atividades que contemplam a conservação de florestas nativas, a preparação de couros e a fabricação de artefatos desse material, além da fabricação de celulose e produtos de papel estão entre as prioridades das diretrizes do FNE 2027.

O relatório de aplicação do FNE em 2025, que executou R$ 50,2 bilhões, superando a previsão inicial de R$ 47,2 bilhões, é outro item previsto.

