A revista descreve a vitória de Lula nas urnas como impressionante e resume assim o que espera do próximo mandato: 'Governar será mais difícil'.

Com juros altos e Congresso mais à direita, quarto mandato de Lula será mais difícil, diz The Economist. (BBC Geral)

Luiz Inácio Lula da Silva chegará ao quarto mandato aos 81 anos, depois de uma campanha em que adotou, segundo a revista britânica The Economist, um estilo de comunicação nas redes sociais que nunca havia usado antes.

A revista descreve a vitória como impressionante e resume assim o que espera do próximo mandato: "Governar será mais difícil".

Entre os fatores que sustentam essa avaliação estão o avanço dos partidos de direita no Congresso, os juros elevados e as mudanças na economia e no mercado de trabalho.

A revista volta à eleição de 2002 para explicar como Lula mudou ao longo de sua trajetória. Depois de três derrotas presidenciais, o ex-líder sindical moderou suas posições e, ao assumir o governo, escolheu nomes de centro para comandar o Banco Central e a área econômica.

Segundo a revista, Lula também se beneficiou da demanda chinesa por commodities brasileiras, que ajudou o país a pagar dívidas externas, ampliar programas sociais e reduzir o ritmo do desmatamento.

Na leitura da publicação, a prisão e a idade moderaram ainda mais o radicalismo de Lula, "com a lealdade se tornando seu princípio orientador".

A Economist cita como exemplo a indicação do advogado do próprio presidente, Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na economia, a publicação avalia que a expansão dos gastos públicos e a aposta na política industrial durante o terceiro mandato impulsionaram o crescimento, mas levaram o Banco Central a elevar os juros, num período em que a dívida subiu mais de dez pontos percentuais.

A revista também descreve um país diferente daquele em que Lula construiu sua carreira política. O texto comenta que a agricultura voltou a ser o principal motor da economia, enquanto os sindicatos estão enfraquecidos. Também afirma que um número crescente de trabalhadores autônomos e de aplicativos vê um Estado grande como um peso.

O artigo ainda observa que os evangélicos passaram a representar uma parcela maior dos fiéis, enquanto a base religiosa de Lula é católica.

Mesmo com a direita fortalecida no Congresso, Lula terá, segundo a análise, um número incomum de vagas a preencher no STF e nas agências reguladoras.

Para a revista, essas nomeações dão ao presidente a oportunidade de influenciar a distribuição de poder no país por uma geração. A The Economist defende que as escolhas sejam imparciais para fortalecer a democracia e que o governo leve a sério a reforma fiscal.

"Sua preocupação será seu legado", diz o texto. A publicação avalia que Lula quer ser lembrado como defensor dos pobres, da democracia e do meio ambiente.

A revista considera que insistir no que chama de populismo não ajudará o presidente a alcançar esse objetivo.

"O Brasil mudou. A abordagem de Lula também precisa mudar", conclui a análise.