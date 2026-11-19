Diretor geral da Polícia Federal foi ao Senado explicar a troca de delegados do caso Master, mas não conseguiu convencer com suas explicações

O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Andrei Rodrigues foi ao Senado ontem para tentar encerrar uma crise de credibilidade da Polícia Federal. Não conseguiu. A tarefa do diretor-geral da PF era complicada: explicar por que dois delegados perderam suas posições de chefia logo após assinarem relatórios sobre menções a ministros do STF no celular de Daniel Vorcaro. Os documentos entraram no sistema da PF no dia 3 de novembro. Em 5 de novembro, os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé já estavam fora de seus cargos.



Os relatórios haviam sido solicitados por Edson Fachin, presidente do STF, em outubro, após aquela trágica sessão que deveria autorizar o início da investigação sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes, enrolado com o banqueiro mafioso Daniel Vorcaro, mas terminou paralisada por pedido de vistas do ministro Flávio Dino.



A explicação trocou de roupa pelo caminho. Primeiro, a PF falou em reestruturação do organograma. Depois, em ofício ao Ministério da Justiça, Andrei invocou uma "quebra fundamental na relação de confiança mútua". No Senado, vieram novos detalhes: os delegados deveriam ter entregue uma minuta do relatório à direção, mas preferiram assinar o documento e protocolá-lo diretamente no sistema oficial.



O senador Alessandro Vieira, delegado de carreira, fez uma pergunta fundamental: que confiança pode ser quebrada pela entrega de um relatório técnico? O rumo de uma investigação não deve lealdade ao chefe. Só aos fatos.



A lei que rege a investigação por delegados só permite que um superior retire ou redistribua uma apuração por despacho fundamentado, justamente para protegê-la de pressões hierárquicas. E preservar a credibilidade das instituições. Se a chefia das polícias é definida politicamente, a submissão de relatórios à prévia aprovação da chefia feriria de morte a autonomia funcional, subordinando o mérito de investigações policiais à influência dos desejos políticos.



Andrei afirma ter adotado postura de cautela em defesa da instituição, com propósito de evitar nulidades processuais, dado que a investigação de ministros do STF demanda prévia autorização da corte. Só que o relatório decorre de investigação deflagrada por outra razão, o caso Master, e o encontro de menção a ministros se deu de modo fortuito, no curso da investigação. Inventar uma etapa de revisão pela cúpula da instituição, procedimento não previsto em lei, eleva a desconfiança sobre o relatório.



Não é a primeira vez que a autonomia da PF vira crise. Em 2020, Sergio Moro deixou o Ministério da Justiça acusando Jair Bolsonaro de tentar interferir na corporação. Mudam os governos, mudam os investigados. Permanece a tentação de tentar controlar quem investiga.



O custo é institucional. Se Fachin arquivar algo com base nos relatórios refeitos, fica a suspeita de blindagem. Se avançar, o relatório será desqualificado pela suspeita do seu próprio comando. Quando um chefe da PF se complica, a cobrança recai sobre quem escolhe mantê-lo no cargo: nesse caso, o presidente Lula.

