As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet

Cartelas da Mega-Sena (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (19) prêmio estimado em R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 3.088 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50 e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

Como apostar

Pela internet (app ou site oficial)

Acesse o canal oficial: Baixe o aplicativo Loterias Caixa (Android ou iOS) ou acesse o portal Loterias Online da Caixa . (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking).



Baixe o (Android ou iOS) ou acesse o . (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking). Faça login: Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade.



Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade. Escolha os números: Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto).



Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto). Finalize e pague: Toque em Adicionar ao carrinho, revise suas apostas e conclua o pagamento via Pix ou cartão de crédito.



Presencialmente (casa lotérica)