Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta quinta (19); saiba como apostar
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet
Agência Brasil e Diario de Pernambuco
Publicado: 19/11/2026 às 08:33
Cartelas da Mega-Sena (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (19) prêmio estimado em R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 3.088 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50 e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
Como apostar
Pela internet (app ou site oficial)
- Acesse o canal oficial: Baixe o aplicativo Loterias Caixa (Android ou iOS) ou acesse o portal Loterias Online da Caixa. (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking).
- Faça login: Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade.
- Escolha os números: Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto).
- Finalize e pague: Toque em Adicionar ao carrinho, revise suas apostas e conclua o pagamento via Pix ou cartão de crédito.
Presencialmente (casa lotérica)
- Pegue o volante: Vá até qualquer casa lotérica credenciada e pegue o volante verde da Mega-Sena.
- Preencha o jogo: Com caneta esferográfica (azul ou preta), marque de 6 a 20 números no quadro. Caso queira que o sistema escolha por você, marque a opção Surpresinha.
- Registre no caixa: Entregue o volante ao atendente e efetue o pagamento.
- Guarde o recibo: O atendente entregará um comprovante impresso. Guarde-o em local seguro (e escreva seu nome e CPF no verso), pois ele é o único documento válido para resgatar um eventual prêmio.
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