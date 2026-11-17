Encontro nacional discute a contribuição do jornalismo para a valorização dos destinos turísticos e reforça a projeção de Pernambuco no setor

Congresso será concluído nesta quarta-feira (18) (Foto: Divulgação)

A relação entre jornalismo e turismo, duas atividades que se encontram na construção da imagem e da identidade dos destinos brasileiros, está no centro de um encontro nacional realizado no Recife. Desde o último domingo (15), a capital pernambucana recebe profissionais da imprensa especializada de diferentes regiões do país durante o 41º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), cuja programação segue até esta quarta-feira (18).

A partir do tema “Da Notícia ao Destino: jornalismo que impulsiona o turismo”, o congresso propõe discussões sobre a influência da comunicação na projeção dos destinos turísticos, na valorização do patrimônio cultural e na divulgação das particularidades de cada região. A iniciativa também aproxima jornalistas, representantes do setor e autoridades em torno das possibilidades de desenvolvimento associadas à atividade turística.

A programação combina debates e atividades institucionais com experiências voltadas à apresentação dos atrativos locais, permitindo que os participantes conheçam diferentes aspectos da cultura e da oferta turística do estado. À frente da organização local, o presidente da Abrajet Pernambuco, Luiz Felipe Moura, considera a realização do congresso uma oportunidade para ampliar o diálogo entre a imprensa especializada e os diferentes segmentos que integram o setor turístico.

“Fico muito feliz em receber jornalistas de praticamente todos os estados brasileiros. Se cada um produzir cinco notas sobre o que conheceu em Pernambuco, teremos cerca de 400 publicações em diferentes veículos de comunicação. É um ganho extraordinário para a divulgação do turismo e para a valorização do nosso estado”, afirmou Moura.

Reeleição da direção nacional

A abertura oficial ocorreu no domingo (15), no Restaurante Catamaran, no Recife, em uma solenidade que reuniu representantes das delegações estaduais, autoridades e profissionais ligados ao turismo. A cerimônia foi marcada por apresentações de frevo e homenagens, entre elas uma dedicada ao próprio Luiz Felipe Moura, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à entidade.

A programação também foi marcada pela definição da nova direção nacional da Abrajet. Em assembleia realizada na segunda-feira (16), o jornalista Luiz Pires, ligado à seccional do Tocantins, foi reeleito presidente da entidade para o biênio 2027-2028. A chapa, que terá Igor Pereira, de Alagoas, como vice-presidente, recebeu 49 votos favoráveis, um contrário e 14 abstenções, além de seis ausências registradas durante a votação.

Luiz Pires avaliou positivamente a realização do congresso no Recife, que reuniu cerca de 80 jornalistas de diferentes regiões do país. Ele destacou o trabalho da seccional pernambucana, presidida por Luiz Felipe Moura, e a colaboração de representantes do setor turístico e da rede hoteleira para a realização do encontro.

“Conseguimos reforçar a visibilidade da Abrajet e fortalecer o jornalismo de turismo. Também realizamos 12 oficinas de capacitação, voltadas à atualização dos profissionais, à ampliação da presença no ambiente digital e ao uso da inteligência artificial”, contou ao Diario.