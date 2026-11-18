Dados fazem parte da Pnad Contínua Trimestral. Maiores taxas de desocupação foram em Pernambuco (8,6%), Amapá (7,9%), Sergipe (7,4%) e Bahia (7,1%)

No país, a taxa de desocupação ficou em 5,2%, no período analisado pelo IBGE (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Pernambuco teve no terceiro trimestre deste ano a maior taxa de desocupação em todo o país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE). Publicados nesta quarta (18), os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua Trimestral).

Segundo o levantamento do IBGE, as maiores taxas de desocupação foram em Pernambuco (8,6%), Amapá (7,9%), Sergipe (7,4%) e Bahia (7,1%). As menores foram em Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,3%), Mato Grosso (2,6%), Paraná (3,0%) e Espírito Santo (3,0%).

No país, a taxa de desocupação ficou em 5,2%, no período analisado. Houve uma redução de 0,2% na comparação com o 2º trimestre de 2026 (5,4%) e recuo de 0,4% na relação com o 3º trimestre de 2025 (5,6%).

Em relação ao segundo trimestre deste ano, a taxa de desocupação diminuiu em oito estados: Ceará (-0,9%), Paraíba (-0,9%), Distrito Federal (-1,0%), Rio Grande do Norte (-1,1%), Alagoas (-1,2%), Piauí (-1,5%), Amapá (-1,9%), Bahia (-2,0%).

Houve aumento no Espírito Santo (0,7%). As demais unidades da Federação tiveram estabilidade nesse período analisado.

Por sexo

A taxa de desocupação por sexo foi de 4,3% para os homens e 6,3% para as mulheres no terceiro trimestre de 2026. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional (5,2%) para os brancos (4,2%) e acima para os pretos (6,2%) e pardos (5,8%).

Educação

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (9,1%) superava as taxas dos demais níveis de instrução. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi 5%, quase o dobro da verificada para o nível superior completo (3%).

Gráfico mostra Pernambuco no topo do estados com maior taxa de desocupação (crédito: IBGE)

Subutilização

No terceiro trimestre de 2026, a taxa composta de subutilização (percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação a força de trabalho ampliada) foi de 13%.

Piauí (24,4%) teve a maior taxa, seguido por Bahia (23,6%) e Alagoas (22,5%).

As menores taxas foram em Santa Catarina (4,4%), Mato Grosso do Sul (6%) e Rondônia (6,7%).

Desalentados

O percentual de desalentados (frente à população na força de trabalho ou desalentada) no terceiro trimestre de 2026 foi de 2,2%. Maranhão (8,4%), Alagoas (7,7%) e Acre (7,5%) tiveram os maiores percentuais, enquanto os menores estavam em Santa Catarina (0,3%), Goiás (0,6%) e Espírito Santo (0,7%).

Carteira assinada

No terceiro trimestre de 2026, o percentual de empregados com carteira assinada era de 74,2% dos empregados do setor privado no país. Os maiores percentuais estavam em Santa Catarina (86,2%), São Paulo (81,6%) e Rio Grande do Sul (81,4%), enquanto os menores foram no Maranhão (53,3%), Para (54,2%) e Piauí (54,9%).

Conta própria

O percentual da população ocupada do país trabalhando por conta própria no terceiro trimestre de 2026 foi de 25,2%. Os maiores percentuais foram no Maranhão (32,9%), Amapá (31,7%) e Pará (31,7%) e os menores, no Acre (17,7%), Distrito Federal (18,2%) e Roraima (20,9%).

Informalidade

A taxa de informalidade do país foi de 37,5% da população ocupada. As maiores taxas ficaram com Pará (58,0%), Maranhão (56,9%) e Bahia (51,2%). As menores ficaram com Santa Catarina (25,7%), Distrito Federal (26,7%) e Rio Grande do Sul (29,1%).

Busca

No terceiro trimestre de 2026, o país tinha 971 mil pessoas que buscavam por trabalho há dois anos ou mais. Esse contingente recuou 17,6% em relação ao terceiro trimestre de 2025, quando 1,2 milhão de pessoas estavam nessa condição.

Já 1,136 milhão de pessoas buscavam por trabalho há menos de um mês. Esse contingente aumentou 0,8% ante o mesmo trimestre de 2025, quando 1,127 milhão de pessoas buscavam uma ocupação há menos de um mês.

Rendimento médio

O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, foi estimado em R$ 3.790. Este resultado apresentou estabilidade em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 3.753) e elevação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 3.660).

Na comparação entre o 2º trimestre de 2026 e o 3º trimestre de 2026, foi observada estabilidade estatística do rendimento médio em todas as regiões. Em relação ao 3º trimestre de 2025, a Região Nordeste (R$ 2.714) foi a única a presentar expansão estatisticamente significante do rendimento, enquanto as demais permaneceram estáveis.

A massa de rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho, foi estimada em R$ 387.496 milhões, registrando crescimento, tanto em relação ao trimestre anterior (R$ 381.850 milhões de reais), quanto frente ao 3º trimestre de 2025 (R$ 370.034 milhões).