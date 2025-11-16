Cuidado com os golpes na Black Friday

Segundo especialistas, a tendência é que o número de fraudes aumentem este ano. Em 2024, foram registradas 1,7 mil ameaças de golpe a cada dia

Na Black Friday em 2024 foram registradas 105.567 novas ameaças. O número equivalente a 1,7 mil por dia ou 72 por hora. Os setores mais atingidos foram Varejo, Moda, Cosméticos e Pet (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Black Friday, uma das datas mais esperadas do ano para o varejo, vem se tornando também um período de maior alerta para os consumidores, diante do crescimento de golpes e fraudes nos últimos anos nesse período. No último trimestre, entre os meses de julho e setembro de 2025, as buscas pelo termo “Black Fraude” no Google cresceram 127%.

Um levantamento realizado pela empresa Branddi em agosto revelou que 82% dos clientes já passaram por tentativas de golpes na internet. Sendo 25% deles campanhas que imitavam lojas originais. Do total de pessoas que participaram da pesquisa, 37,4% dos consumidores caíram em algum golpe desse tipo recentemente.

Ainda de acordo com a empresa, somente na Black Friday passada, foram registradas 105.567 novas ameaças. O número equivalente a 1,7 mil por dia ou 72 por hora. Os setores mais atingidos foram Varejo, Moda, Cosméticos e Pet.

“Identificamos que os golpes mais recorrentes foram os e-commerces clonados, que se passam por lojas oficiais oferecendo produtos a preços muito abaixo do mercado, e as notícias falsas divulgando supostas liquidações de empresas ‘falidas’, para atrair consumidores desavisados”, afirma o CEO da Branddi, Diego Daminelli.

Daminelli também destaca que foi observado um aumento nas fraudes que simulam quizzes ou formulários. Nesse caso, é prometida a entrega de brindes mediante pagamento apenas do frete. Outro golpe comum é de centrais de atendimento falsas que oferecem segunda via de boletos. Essa prática é comum principalmente nos setores financeiro e de seguros.

Ainda de acordo com Daminelli, foi observado o crescimento dos marketplaces falsos. Nessa estratégia, os golpistas imitam grandes plataformas como Shopee, Mercado Livre e Magalu, e direcionam o usuário a endereços fraudulentos.

Ele destaca ainda os golpes criados por meio de inteligência artificial, com uso de deepfakes e de celebridades em anúncios falsos. “Outro exemplo, são links de rastreamento de encomendas falsos e até aplicativos falsos nas lojas oficiais da Play Store e App Store.”, alerta.

Tendência pode aumentar

Segundo o CEO da Branddi, a tendência é que o número de golpes aumentem na Black Friday deste ano. “Os golpistas estão em constante adaptação e aprimoram suas estratégias na mesma velocidade em que a tecnologia evolui. Um exemplo claro é o uso de inteligência artificial, que se tornou mais sofisticado e acessível no último ano, permitindo a criação de falsificações cada vez mais realistas”, afirma.

Ainda de acordo com ele, diante disso, é essencial que tanto as marcas quanto consumidores estejam atentos aos riscos e aos mecanismos de proteção. Ele alerta ainda que o consumidor deve buscar fontes oficiais de informação e verificar sempre a autenticidade de campanhas antes de interagir.

Cuidados para evitar cair em fraudes ou golpes

De acordo com advogado do Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), Paulo Bezerra, uma das principais estratégias que o consumidor deve tomar para evitar cair em fraudes, quando se trata do preço é ter um planejamento.

“Recomendamos que o consumidor faça uma lista do que ele realmente deseja comprar e do que está dentro das suas condições financeiras para fazer o acompanhamento dos preços dos produtos ou serviços. O ideal é que isso seja feito com, pelo menos, duas semanas de antecedência antes do evento”, orienta.

Segundo Bezerra, é importante que o consumidor sempre desconfie de links que são encaminhados com preços de produtos muito abaixo do que são praticados no mercado, porque eles podem ser um indicativo de golpes.

“O consumidor não deve clicar em links desconhecidos. Isso é uma forma dos criminosos terem acesso a dados pessoais. Caso surja algo desse tipo por meio do WhatsApp, Instagram, é importante que a pessoa saia da rede e verifique diretamente no site oficial da empresa se existe aquela promoção”, alerta.

Caso caia em golpes ou fraudes durante a Black Friday, Bezerra recomenda que o consumidor reúna o maior número de provas, como imagens das telas do site que mostram o momento da fraude. “A pessoa deve levar o caso ao conhecimento do Procon e registrar boletim de ocorrência, tanto em uma delegacia física ou por meio de um boletim de ocorrência virtual. É muito importante realizar esse tipo de denúncia porque mobiliza as instituições para investigar de onde é que está partindo esses crimes”, afirma.

Saiba onde denunciar

Em Pernambuco, diante do descumprimento de práticas abusivas, o consumidor pode registrar uma denúncia ao Procon-PE. A denúncia pode ser feita pelo e-mail: [email protected], ou presencialmente na sede do Procon-PE, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 141, bairro de São José, no Recife, ou nas unidades conveniadas e nos postos do Expresso Cidadão. Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com o órgão pelo telefone: 0800 282 1512

