Oportunidades exigem nível superior e inscrições seguem até 14 de dezembro. A prova objetiva está prevista para 17 de janeiro de 2027

As oportunidades do MS estão distribuídas em três grupos de funções, com exigências de formação específicas (© MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

O Ministério da Saúde abriu seleção para contratação temporária de profissionais de nível superior, com vagas para atuação em diversos estados, inclusive em Pernambuco, com lotação no Recife. Ao todo, o processo seletivo oferece 300 vagas imediatas e 459 para cadastro de reserva, distribuídas entre sete capitais. Os salários variam de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, além de benefícios.

As oportunidades também estão disponíveis em Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e São Paulo (SP). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 14 de dezembro de 2026, pelo site do Instituto Avalia, responsável pela organização da seleção.

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação conforme a legislação. As renovações e eventuais rescisões também estarão condicionadas à avaliação de desempenho. A jornada será de 40 horas semanais, em regime presencial.

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e férias e 13º salário proporcionais.

Cargos e salários

As vagas estão divididas em três grupos de funções:

Técnico Administrativo: são 28 vagas imediatas e 62 para cadastro de reserva. O cargo exige nível superior em qualquer área e oferece salário inicial de R$ 4.740,51.

Analista: são 256 vagas imediatas e 350 para cadastro de reserva, distribuídas entre quatro perfis: Analista de Dados e Controle de Qualidade; Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos, Financeiros e Políticas de Saúde; Analista Técnico em Edificações; e Analista Técnico em Equipamentos. A remuneração inicial é de R$ 7.647,20. Os requisitos variam conforme o perfil e incluem formações em Administração, Direito, Economia, Engenharia, Tecnologia da Informação e diversas áreas da saúde.

Gestor: são 16 vagas imediatas e 47 para cadastro de reserva, todas destinadas a Brasília. O cargo exige nível superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade, Gestão Pública ou áreas relacionadas à saúde e tem salário inicial de R$ 10.354,29.

Vagas no Recife

Pernambuco terá 11 vagas imediatas. Cinco para Técnico Administrativo, uma para Analista de Dados e Controle de Qualidade, quatro para Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos, Financeiros e Políticas de Saúde e uma para Analista Técnico em Equipamentos.

A seleção é regida pela Lei nº 8.745/1993 e prevê contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público.

Provas

A seleção terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, certificações e experiência profissional, de caráter classificatório. Candidatos que concorrerem às vagas reservadas também poderão passar por procedimentos de heteroidentificação, análise documental ou perícia médica, conforme a modalidade de reserva.

A prova objetiva está prevista para 17 de janeiro de 2027 nas cidades relacionadas às vagas, incluindo Recife. A avaliação de títulos e experiência poderá somar até 20 pontos. A homologação do resultado final está prevista para 30 de março de 2027.

Inscrições

A taxa de inscrição é de R$ 60. O edital prevê isenção para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos para inscritos no Cadastro Único, pessoas de baixa renda e doadores de medula óssea.

Para os demais candidatos, as inscrições seguem até 14 de dezembro, às 23h59. O pagamento da taxa poderá ser feito até 15 de dezembro, por Pix ou Guia de Recolhimento da União (GRU).



Confira o edital no site do Instituto Avalia.