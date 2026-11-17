Maior valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito Federal (R$ 7.069) e o menor no Maranhão (R$ 2.883). É preciso ficar atento aos prazos

Dinheiro (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

O pagamento do 13º salário tem potencial de injetar quase R$ 400 bilhões na economia de todo o país. Essa é a estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada em novembro deste ano.

Segundo o levantamento, até dezembro de 2026, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$ 399,1 bilhões. Ainda segundo o Dieese, esse montante representa aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Esse benefício será pago aos trabalhadores do mercado formal, empregados domésticos, beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Ao todo, 99,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, em média, de R$ 3.720.

Cálculo

O valor do pagamento do 13º salário em 2026 foi calculado a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego.

Também foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

No caso da Rais, o Dieese considerou o total dos assalariados com carteira assinada, empregados no mercado formal, nos setores público (estatutários ou celetistas) e privado, que trabalhavam em dezembro de 2025, acrescido do saldo do Novo Caged de 2026 (até setembro).

Da PnadC foi utilizado o contingente estimado de empregados domésticos com registro em carteira. Foram considerados ainda os beneficiários (aposentados e pensionistas) que, em agosto de 2026, recebiam proventos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), do regime próprio da União e dos estados e municípios.

Para esses dois últimos, entretanto, não foi obtido o número de beneficiários. Para os assalariados, o rendimento foi atualizado pela variação média do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre janeiro e setembro de 2026 sobre dezembro de 2025 (última Rais considerada).

Para o cálculo do impacto do pagamento do 13º salário, o Dieese não leva em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses proventos.

Segundo o Dieese, não há distinção dos casos de categorias que recebem parte do 13º antecipadamente, conforme definido, por exemplo, em acordo coletivo de trabalho (ACT) ou convenção coletiva de trabalho (CCT). Da mesma forma, considera-se o valor total a ser recebido pelos beneficiários do INSS, independentemente do montante que já tenha sido pago antecipadamente.

Assim, os dados constituem projeção do volume total de 13º salário que entrará na economia ao longo do ano e não necessariamente nos dois últimos meses de 2026. Entretanto, supõe-se que a maior parte do valor referente ao 13º, notadamente para os trabalhadores ativos, seja paga no final do ano.

Quem ganha

Dos cerca de 99,7 milhões de brasileiros que devem ser beneficiados com o pagamento do 13º salário, 62,5 milhões, ou 62,7% do total, são trabalhadores no mercado formal. Entre eles estão as empregadas domésticas com carteira de trabalho assinada, que somam 1,3 milhão de pessoas, o equivalente a 1,3% do conjunto de beneficiários.

Os aposentados ou pensionistas da Previdência Social (INSS) correspondem a 37,2 milhões de beneficiários, ou 37,3% do total. Além desses, cerca de 1,1 milhão de pessoas (ou 1,1% do total) são aposentadas e beneficiárias de pensão da União (regime próprio).

Há, ainda, um grupo constituído por aposentados e pensionistas dos estados e municípios (regimes próprios) que vai receber o 13º e que não pode ser quantificado. Do montante a ser pago como 13º, aproximadamente R$ 287,4 bilhões, ou 72,0% do total, vão para os empregados formais, incluindo os trabalhadores domésticos.

Outros 28,0% dos R$ 399,1 bilhões, ou seja, cerca de R$ 111,6 bilhões, serão pagos aos aposentados e pensionistas. Levando em conta apenas os beneficiários do INSS, são 36,0 milhões de pessoas, que receberão R$ 70,8 bilhões.

Aos aposentados e pensionistas da União serão destinados R$ 12,6 bilhões (3,1%); aos aposentados e pensionistas dos Estados, R$ 20,9 bilhões (5,2%); e aos aposentados e pensionistas dos regimes próprios dos municípios, R$ 7,5 bilhões.

Regiões

A parcela mais expressiva do 13º salário (47,8%) deve ser paga nos estados do Sudeste, região com a maior capacidade econômica do país e que concentra a maioria dos empregos formais e aposentados e pensionistas. No Sul, devem ser pagos 16,5% do montante e no Nordeste, 16,8%.

Já às regiões Centro-Oeste e Norte cabem, respectivamente, 10,2% e 5,5%. Importante registrar que os beneficiários do regime próprio da União receberão 3,1% do montante e podem estar em qualquer região do país.

O maior valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito Federal (R$ 7.069) e os menores, no Maranhão (R$ 2.883) e Piauí (R$ 2.901). Essas médias, entretanto, não incluem o pessoal aposentado pelo regime próprio dos estados e dos municípios, pois não foi possível obter esses dados.

Mercado formal

Para os assalariados formais dos setores público e privado, que correspondem a 61,2 milhões de trabalhadores, excluídos os empregados domésticos, a estimativa é de que R$ 284,9 bilhões serão pagos a título de 13º salário, até o final do ano. A maior parcela do montante a ser distribuído caberá aos ocupados no setor de serviços (incluindo administração pública), que ficarão com 66,8% do total destinado ao mercado formal.

Os empregados da indústria receberão 15,6%; os comerciários terão 11,8%; aos que trabalham na construção civil será pago o correspondente a 3,7%, enquanto 2,1% serão recebidos pelos trabalhadores da agropecuária.

Entenda o 13º

O 13º salário deve ser pago em duas parcelas nos seguintes prazos legais:

1ª parcela: deve ser paga entre fevereiro e o dia 30 de novembro (ou adiantada junto com as férias, se solicitada pelo trabalhador em janeiro). Ela corresponde a 50% do valor bruto, sem descontos de impostos.

2ª parcela: deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Essa parcela é o restante do valor, onde são aplicados os descontos de INSS e Imposto de Renda (IRRF).

Caso a empresa optar por pagar de uma vez só, o prazo final é 30 de novembro. Quem não trabalhou o ano todo ou entrou no decorrer do ano recebe de forma proporcional (considerando como mês integral o período igual ou superior a 15 dias de trabalho).