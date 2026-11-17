Campanha foi iniciada nesta terça-feira (17) (Divulgação)

A Neoenergia Pernambuco iniciou, nesta terça-feira (17), uma nova campanha de negociação voltada para consumidores com faturas de energia em atraso. A iniciativa garante 100% de desconto nos encargos para débitos vencidos há mais de um ano, além de condições diferenciadas para abater o valor principal da dívida, calculadas conforme o perfil de cada cliente.

A ação foi estruturada para aproveitar o período de fim de ano, momento em que muitos trabalhadores recebem recursos extras, a exemplo do 13º salário. O objetivo da distribuidora é facilitar a quitação de pendências antigas e possibilitar que os consumidores iniciem o próximo ano com o fornecimento e as contas regularizadas.

Além dos abatimentos, a campanha disponibiliza alternativas flexíveis para o acerto financeiro. Os interessados podem optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento do débito, com a possibilidade de dividir o montante em até 24 parcelas no cartão de crédito.

De acordo com o superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura, a estratégia busca adequar as ofertas à capacidade financeira dos consumidores. “Nosso objetivo é oferecer condições que permitam ao cliente negociar a dívida de acordo com sua realidade financeira.O período de fim de ano, com o recebimento do 13º salário, existe uma possibilidade maior de voltar a ficar em dia com a distribuidora. Além disso, disponibilizamos a oportunidade de dividir a dívida em 24 vezes para não impactar o orçamento dos próximos meses”, explica.

As ofertas da campanha são válidas exclusivamente por meio do Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco. Como os descontos sobre o valor principal variam de forma individual, o consumidor precisa acessar a plataforma digital para verificar as condições específicas liberadas para cada cadastro.

