Concurso da Câmara dos Deputados abre inscrições para 184 vagas com salário de R$ 32 mil

Seleção oferece oportunidades para 11 especialidades, com provas realizadas em todas as capitais do Brasil. Inscrição termina em 17 de novembro

Senado Federal (Foto: EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENAD)

As inscrições para o esperado concurso da Câmara dos Deputados tiveram início nesta quinta-feira (15). Os candidatos têm até 17 de novembro para realizar a inscrição e garantir a participação na seleção, organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa é de R$ 130.

Ao todo, o edital prevê 184 oportunidades para analista legislativo, sendo 66 vagas para contratação imediata e outras 118 destinadas à formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 32.070,88, independentemente da especialidade escolhida.

As oportunidades estão divididas em 11 áreas:

- Divulgação Institucional

- Jornalismo

- Relações Públicas

- Arquivologia

- Biblioteconomia

- Engenharia Civil

- Engenharia Elétrica

- Engenharia Eletrônica/Telecomunicações

- Engenharia Mecânica

- Museologia

- Registro e Redação

Uma dos cargos em destaque é o da especialidade Registro e Redação, por atrair candidatos de diferentes formações, uma vez que exige apenas o diploma de nível superior em qualquer curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), sem restrição quanto à área de graduação. O cargo oferece 25 vagas imediatas e outras 25 para cadastro reserva. Para as demais especialidades, é necessário ter formação específica.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027. A aplicação ocorrerá nas capitais dos estados e no Distrito Federal. O resultado final do concurso está programado para ser divulgado em 30 de abril de 2027.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito até 23 de outubro.

Além dos requisitos específicos de cada especialidade, os concorrentes precisam cumprir as condições previstas para ingresso no serviço público federal. Entre elas estão ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, nos casos previstos pela legislação, estar em situação regular com as obrigações eleitorais e militares, possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo e apresentar a documentação exigida no momento da posse.

