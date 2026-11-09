Concursos e seleções em Pernambuco reúnem 3,5 mil vagas e salários de até R$ 13,5 mil

Oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diferentes municípios do estado

Inscrições abertas ou previstas no estado somam 3.528 oportunidades (Arquivo/Agência Brasil)

Quem está em busca de oportunidades no serviço público pode encontrar diversas vagas em diferentes regiões de Pernambuco. Concursos públicos e seleções simplificadas com inscrições abertas ou previstas no estado somam 3.528 oportunidades, destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Entre os processos seletivos estão os concursos das polícias Civil e Penal de Pernambuco. Na Polícia Civil, são 1.315 vagas distribuídas entre diferentes cargos, com remuneração que pode chegar a R$ 13,5 mil. Já o concurso da Polícia Penal oferece 700 oportunidades para candidatos com formação superior, com salários de até R$ 5.667,92.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também está com uma seleção temporária em andamento. São 1.176 vagas para Pernambuco, destinadas a candidatos com nível fundamental. A remuneração é de R$ 1.741, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário, férias proporcionais e ajuda de custo para deslocamentos.

Também há oportunidades em prefeituras e no Legislativo municipal. Confira os principais processos seletivos:

Prefeitura de São Caetano

- 46 vagas para níveis médio e superior

- Salários de até R$ 3.242

- Inscrições até 10 de novembro

Polícia Penal de Pernambuco

- 700 vagas para nível superior

- Salários de até R$ 5.667,92

- Inscrições de 12 de novembro a 4 de janeiro de 2027

Prefeitura de Goiana

- 166 vagas para níveis médio, técnico e superior

- Salários de até R$ 8.926,43

- Inscrições até 17 de novembro

Prefeitura de Ferreiros

- 57 vagas para níveis fundamental, médio e superior

- Salários de até R$ 4.179,47

- Inscrições até 19 de novembro

IBGE

- 1.176 vagas para nível fundamental

- Remuneração de R$ 1.741, além de benefícios

- Inscrições até 25 de novembro

Câmara Municipal de Petrolina

- 68 vagas para níveis médio e superior

- Salários de até R$ 8.561,42

- Inscrições até 5 de dezembro

Polícia Civil de Pernambuco

- 1.315 vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade

- Salários de até R$ 13,5 mil

- Inscrições até 16 de dezembro

Os candidatos devem consultar os respectivos editais antes de realizar a inscrição. Os documentos detalham requisitos, etapas das seleções, conteúdos das provas, taxas e prazos.

