Concursos e seleções em Pernambuco reúnem 3,5 mil vagas e salários de até R$ 13,5 mil
Oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diferentes municípios do estado
Publicado: 09/11/2026 às 10:20
Inscrições abertas ou previstas no estado somam 3.528 oportunidades (Arquivo/Agência Brasil)
Quem está em busca de oportunidades no serviço público pode encontrar diversas vagas em diferentes regiões de Pernambuco. Concursos públicos e seleções simplificadas com inscrições abertas ou previstas no estado somam 3.528 oportunidades, destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Entre os processos seletivos estão os concursos das polícias Civil e Penal de Pernambuco. Na Polícia Civil, são 1.315 vagas distribuídas entre diferentes cargos, com remuneração que pode chegar a R$ 13,5 mil. Já o concurso da Polícia Penal oferece 700 oportunidades para candidatos com formação superior, com salários de até R$ 5.667,92.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também está com uma seleção temporária em andamento. São 1.176 vagas para Pernambuco, destinadas a candidatos com nível fundamental. A remuneração é de R$ 1.741, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário, férias proporcionais e ajuda de custo para deslocamentos.
Também há oportunidades em prefeituras e no Legislativo municipal. Confira os principais processos seletivos:
Prefeitura de São Caetano
- 46 vagas para níveis médio e superior
- Salários de até R$ 3.242
- Inscrições até 10 de novembro
Polícia Penal de Pernambuco
- 700 vagas para nível superior
- Salários de até R$ 5.667,92
- Inscrições de 12 de novembro a 4 de janeiro de 2027
Prefeitura de Goiana
- 166 vagas para níveis médio, técnico e superior
- Salários de até R$ 8.926,43
- Inscrições até 17 de novembro
Prefeitura de Ferreiros
- 57 vagas para níveis fundamental, médio e superior
- Salários de até R$ 4.179,47
- Inscrições até 19 de novembro
IBGE
- 1.176 vagas para nível fundamental
- Remuneração de R$ 1.741, além de benefícios
- Inscrições até 25 de novembro
Câmara Municipal de Petrolina
- 68 vagas para níveis médio e superior
- Salários de até R$ 8.561,42
- Inscrições até 5 de dezembro
Polícia Civil de Pernambuco
- 1.315 vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade
- Salários de até R$ 13,5 mil
- Inscrições até 16 de dezembro
Os candidatos devem consultar os respectivos editais antes de realizar a inscrição. Os documentos detalham requisitos, etapas das seleções, conteúdos das provas, taxas e prazos.
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