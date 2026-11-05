IBGE anuncia abertura de mais de 27 mil vagas para recenseadores em todo o país; confira

As inscrições poderão ser realizadas entre as 10h do dia 6 de novembro e as 23h59 de 25 de novembro de 2026, por meio do site da Fundação Cesgranrio

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quinta (5), o edital da seleção para a contratação temporária de 27.279 recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

As inscrições poderão ser realizadas entre as 10h do dia 6 de novembro e as 23h59 de 25 de novembro de 2026, por meio do site da Fundação Cesgranrio. As vagas estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar informações nos dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

Os recenseadores receberão salário mensal de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados.

Também estão previstos benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e auxílio para custeio dos deslocamentos.

A contratação será realizada nos termos da Lei nº 8.745/1993, que rege as contratações temporárias da Administração Pública Federal. A duração estimada do contrato é de até seis meses, podendo ser prorrogada conforme as necessidades da operação, observado o prazo máximo de até quatro anos.

O processo seletivo contará com prova objetiva marcada para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

O 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terá coleta nacional prevista para 2027 e produzirá informações fundamentais para o conhecimento da realidade do campo brasileiro, subsidiando políticas públicas, pesquisas e decisões voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.

O IBGE alerta os candidatos para que fiquem atentos a possíveis golpes e utilizem apenas os canais oficiais para realizar a inscrição.