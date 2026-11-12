Mais de 161 mil famílias em Pernambuco precisam atualizar cadastro para manter benefício da Tarifa Social na conta de energia

Clientes têm até o próximo dia 31 de dezembro deste ano para corrigir divergências de titularidade e/ou endereço e evitar a perda da gratuidade no consumo dos primeiro 80kW mensais

Recife concentra o maior número de clientes que precisam regularizar a situação (Foto: Divulgação/Neoenergia)

Mais de 161 mil famílias em Pernambuco precisam regularizar seus dados até 31 de dezembro de 2026 para evitar a perda da Tarifa Social de Energia Elétrica. O benefício pode garantir a gratuidade dos primeiros 80 quilowatts-hora consumidos por mês.

Os clientes que podem perder o benefício é porque apresentam pendências relacionadas aos critérios da Tarifa Social. Entre os principais problemas estão divergências na titularidade da conta de energia e diferenças entre o endereço informado no Cadastro Único ou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e no cadastro da distribuidora.

Recife concentra o maior número de clientes que precisam regularizar a situação, com 18.779 registros. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes, com 8.776; Olinda, com 6.698; Caruaru, com 5.786; e Paulista, com 4.672.

Para permanecer no benefício, a conta de energia deve estar no nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único, do beneficiário do Benefício de Prestação Continuada ou de outro integrante da mesma família incluído no cadastro social.

O endereço registrado no Cadastro Único ou no INSS, no caso dos beneficiários do BPC, deve ser igual ao da unidade consumidora cadastrada com o benefício.

Os clientes que não resolverem as pendências até o final deste ano poderão perder o benefício e voltar a pagar o consumo integral de energia. A perda da gratuidade dos primeiros 80 quilowatts-hora pode representar um custo mensal de cerca de R$ 62, sem considerar a Contribuição de Iluminação Pública definida por cada município e demais impostos.

“A atualização dos dados é um procedimento simples, porém essencial para garantir a inclusão na Tarifa Social. O benefício representa uma economia importante no orçamento das famílias de menor renda. Nosso papel também é orientar os clientes para que o benefício alcance todas as pessoas que têm direito”, afirma o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.

Como regularizar



Quem precisa atualizar informações do Cadastro Único deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do município. Beneficiários do BPC devem atualizar o endereço junto ao INSS.

Caso a conta de energia não esteja no nome de uma pessoa integrante da família cadastrada, será necessário solicitar a troca de titularidade à Neoenergia Pernambuco. O procedimento pode ser realizado pelos canais digitais da distribuidora ou em uma loja de atendimento, com documento de identificação e número da unidade consumidora.

A orientação é não deixar a regularização para os últimos dias. Dependendo da pendência, o cliente poderá precisar atualizar primeiro o cadastro no CRAS ou no INSS para, posteriormente, solicitar a alteração junto à distribuidora.