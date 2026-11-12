Arpe autoriza reajuste de 14,63% da tarifa de viagem intermunicipal em Pernambuco

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12) e autoriza a EPTI a aplicar os novos valores

Reajuste são nas nas tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros de Pernambuco (Marina Torres/DP Foto)

A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) autorizou o reajuste de 14,63% nos coeficientes tarifários dos ônibus intermunicipais do estado. A decisão consta na Resolução nº 362, assinada na quarta-feira (11) e publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12).

De acordo com o documento, o percentual corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2026.

O cálculo toma como base os valores fixados pela Resolução Arpe nº 238, de 6 de julho de 2023, encerrando um ciclo de mais de três anos sem atualização tarifária no Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros (STCIP/PE).

O último reajuste aprovado pela Arpe entrou em vigor em janeiro de 2026, com percentual de 6,022%. Na ocasião, a atualização atingiu as tarifas de seis terminais rodoviários: Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina.

A homologação atende a um pedido formalizado pela Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) no dia 8 de outubro deste ano e visa observar o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços.

Com a publicação, a empresa fica autorizada a implantar os novos coeficientes já a partir desta quinta (12).

Novos tetos por quilômetro

A resolução fixa os valores máximos cobrados por passageiro a cada quilômetro rodado, de acordo com a categoria do serviço e as condições da via.

Confira:

Serviços regulares de características urbanas: R$ 0,277082 por km (estradas pavimentadas) e R$ 0,332499 por km (estradas não pavimentadas).

Serviços regulares rodoviários: R$ 0,329860 por km (estradas pavimentadas) e R$ 0,395832 por km (estradas não pavimentadas).

Serviços regulares rodoviários com sanitário: R$ 0,349652 por km (estradas pavimentadas) e R$ 0,419582 por km (estradas não pavimentadas).

Serviços complementares rodoviários: R$ 0,412325 por km (executivo), R$ 0,692706 por km (tipo "leito") e R$ 0,969788 por km (tipo "leito-cama").

Aplicação

O Diario de Pernambuco procurou a EPTI para solicitar informações sobre o prazo de aplicação da medida. O espaço para retorno segue aberto.