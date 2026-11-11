Produção industrial em Pernambuco recua 7,7% em setembro e registra 4ª maior queda do país

Números de Pernambuco ocorrerem após um período de forte expansão. Nordeste também recuou 3,2%, enquanto a indústria brasileira caiu 2,5%

No Brasil, a produção industrial caiu 2,5% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado (CNI/José Paulo Lacerda)

A produção industrial de Pernambuco caiu 7,7% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Industrial Mensal (PIM). O resultado colocou o Estado entre os oito locais pesquisados com queda superior à média nacional, de 2,5%.

Em julho, Pernambuco havia registrado alta de 16,5% na produção da indústria de transformação na comparação anual, liderando o crescimento do setor no país pelo sétimo mês consecutivo. No acumulado de 12 meses até julho, a expansão da Indústria no estado era de 10%.

Na comparação de setembro com o mesmo mês do ano anterior, Pernambuco teve a quarta maior retração entre os 18 locais analisados pelo IBGE. O recuo de 7,7% ficou atrás apenas das quedas registradas no Rio Grande do Norte, de 15,3%, no Pará, de 13,2%, e no Maranhão, de 8,1%.

Em São Paulo, maior parque industrial do país, a redução foi de 7,5%. Também apresentaram retração os estados de Goiás, com 5,7%, Santa Catarina, com 4,5%, Ceará, com 4,4%, e Minas Gerais, com 4,1%.

O IBGE ressalta na publicação que o mês de setembro de 2026 teve 21 dias úteis, um a menos que setembro do ano passado, o que ajuda a explicar parte da comparação, mas não elimina a relevância da perda registrada em Pernambuco.

Desempenho regional

No Nordeste, a produção geral da região caiu 3,2% em setembro na comparação anual, desempenho pior que o registrado pela indústria brasileira como um todo. Nenhum dos estados da região contemplados na pesquisa apresentou crescimento. O Rio Grande do Norte apresentou a maior retração, de 15,3%. O Maranhão caiu 8,1%, e o Ceará recuou 4,4%. A Bahia registrou a menor queda, de 1,3%.

Produção nacional

No Brasil, a produção industrial caiu 2,5% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Dos 18 locais pesquisados, 14 apresentaram resultado negativo e apenas quatro tiveram crescimento.

O Rio de Janeiro registrou a maior alta, de 10,7%, impulsionada principalmente pela indústria extrativa, com aumento na produção de petróleo e gás natural, e por produtos químicos. Mato Grosso cresceu 2,6%, Mato Grosso do Sul avançou 1,1% e o Amazonas teve alta de 0,9%.

A queda, segundo o IBGE, ocorre em um contexto de perda de ritmo da indústria nacional. Na comparação com agosto, a produção brasileira recuou 0,8% em setembro, quinto resultado negativo consecutivo. Nesse intervalo de cinco meses, a perda acumulada chegou a 4,1%.

Os números de Pernambuco chamam atenção por ocorrerem após um período de forte expansão. O Estado havia apresentado desempenho industrial acima da média nacional durante boa parte de 2026, com destaque para a indústria de transformação.

A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional acompanha 18 áreas consideradas relevantes para a atividade industrial brasileira. O levantamento inclui Pernambuco, e os outros estados da Federação que atendem ao critério de participação mínima no valor da transformação industrial.



* Com informações da Estadão Conteúdo