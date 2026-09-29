Novos projetos que somam R$ 634,1 milhões em investimentos são aprovados pelo estado

Com previsão de gerar 711 empregos em Pernambuco, projetos foram aprovados pelo Condic (Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços) em áreas como indústria, importações e centrais de distribuição

Reunião foi realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) (Antonio Holanda/Adepe )

O Governo de Pernambuco aprovou, nesta terça-feira (29), 45 projetos que somam R$ 634,1 milhões em investimentos e têm previsão de gerar 711 empregos. Com as validações, o estado alcançou R$ 1,2 bilhão em investimentos previstos por meio das políticas de incentivos fiscais e financeiros.

As propostas foram aprovadas durante a 138ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Os 45 projetos contemplam investimentos industriais, operações de importação, centrais de distribuição, projetos enquadrados no Prodepe (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco) e no Proind (Programa de Estímulo à Indústria), além da ampliação de empresas já instaladas no estado. Eles estão distribuídos em diferentes regiões, com 29 na Região Metropolitana do Recife e 16 no interior.

Dos R$ 634,1 milhões aprovados na reunião desta terça, R$ 517,5 milhões correspondem a sete pleitos de empresas já instaladas na Região Metropolitana do Recife (RMR) que preveem investimentos para ampliação de suas operações e a geração de 214 empregos.

Outros R$ 92,6 milhões estão relacionados a 14 projetos aprovados pelo Proind e têm previsão de gerar 399 postos de trabalho.

Sete projetos industriais foram aprovados pelo Prodepe e possuem R$ 16,9 milhões em investimentos e expectativa de geração de 98 empregos, sendo cinco no interior e dois na RMR.

Também foram aprovados cinco projetos de importação, com R$ 1,4 milhão em investimentos, e 12 centrais de distribuição, que somam R$ 5,6 milhões.

“No ano de 2026 nós somamos R$ 1,2 bilhão em novos investimentos para o estado, que contemplam centrais de distribuição, indústrias e algo de extrema importância que é a manutenção de empresas no nosso estado. Empresas que estão expandindo seus negócios e acreditando que Pernambuco é o melhor lugar para se viver e se empreender. De 2023 para cá, nós somamos mais de 4 bilhões em investimentos”, detalha a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto.

A secretária avalia que os projetos evidenciam a melhora do ambiente de negócio em Pernambuco em meio ao cenário de Reforma Tributária. “O estado de Pernambuco tem se preparado de forma protagonista com a reforma tributária, não só com a melhoria do ambiente de negócios, mas com investimentos em infraestrutura que colaboram com o escoamento da nossa produção. Só neste ano, nós tivemos a previsão de mais de 8 bilhões em investimentos para infraestrutura voltada ao escoamento da produção do estado. Estamos aprimorando os investimentos em formação da nossa mão de obra, com a ampliação das nossas escolas técnicas e das nossas universidades”, pontua.

A diretora-presidente da Adepe, Roberta Andrade, ressalta que os 45 projetos foram definidos após serem submetidos a uma análise de viabilidade das empresas. "A Adepe faz uma análise técnica e analítica do projeto submetido. Não basta apenas as empresas fazerem os investimentos, elas precisam comprovar que possuem condições de fazê-los”, explica Roberta.

Ela acrescenta que os incentivos fiscais são maiores no interior do estado. “Na região Metropolitana do Recife o incentivo é de 75% de desconto no ICMS, no Sertão o incentivo é de 95%. Fazemos essa política de interiorização para que se possa levar empresas e grandes indústrias para o interior do estado, gerando emprego nos municípios que mais precisam”, afirma.

