Masterboi inicia exportação de carne bovina de Canhotinho para a China

Unidade de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, é a única do Nordeste habilitada a exportar carne bovina para o mercado chinês

A planta industrial pernambucana é a única do Nordeste habilitada para exportar para o mercado chinês (Foto: Divulgação)

A unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, realizou nesta sexta-feira (23) o primeiro embarque de carne bovina para a China. A carga será transportada por via marítima, com saída prevista para novembro e chegada estimada em 2027. A frigorífica pernambucana é a única do Nordeste habilitada a exportar carne bovina para o mercado chinês.

O embarque marca a entrada da unidade de Canhotinho no mercado chinês, um dos principais destinos da carne bovina brasileira. Atualmente, a empresa exporta cerca de 30 contêineres por mês para diferentes países.

“Hoje é uma data histórica para a Masterboi e para o Nordeste. Canhotinho faz seu primeiro embarque para a China”, afirmou o presidente da empresa, Nelson Bezerra, durante uma solenidade que contou com a presença dos ministros André de Paula, da Agricultura e Pecuária, e Wolney Queiroz, da Previdência Social, além dos secretários estaduais Cícero Moraes, de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, e Danielle Jar Souto, de Desenvolvimento Econômico.

Segundo Marcio Rodrigues, diretor de Comércio Exterior da empresa, o navio deve partir em novembro, com uma viagem de aproximadamente 60 dias. O cronograma foi definido para que a mercadoria entre na China dentro da cota de importação prevista para 2027.

A data de chegada é relevante porque a China estabeleceu limites anuais para a importação de carne bovina por país. Os volumes que ultrapassarem as cotas estão sujeitos a uma sobretaxa de 55%. Para o Brasil, o limite previsto para 2027 é de 1,128 milhão de toneladas.

O ministro André de Paula classificou a operação como um marco para Pernambuco e o Nordeste. “A gente conta a história de uma empresa, de uma região e de um estado no antes e no depois desse momento”, afirmou.

O secretário estadual de Agricultura, Cícero Moraes, também destacou a importância da exportação para a pecuária pernambucana. Segundo ele, o envio da carne para a China representa uma conquista para o setor no estado e para a região Nordeste.