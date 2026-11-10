Feira de Imóveis de Jaboatão oferece subsídios de até R$ 75 mil

Evento reúne mais de 2 mil ofertas, entre lançamentos e unidades prontas para morar

Feira acontecerá na área externa do Shopping Guararapes (Divulgação)

A 4ª Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes reúne mais de 2 mil ofertas, entre lançamentos e unidades prontas para morar. O evento, que inicia nesta quinta-feira (12) e segue até domingo (15), acontecerá na área externa do Shopping Guararapes. Os subsídios para a compra do imóvel podem chegar a R$ 75 mil, conforme os critérios de cada programa.

São até R$ 55 mil de subsídios pelo Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e até R$ 20 mil pelo Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida, do governo estadual. A combinação dos benefícios pode reduzir o valor da entrada do imóvel para quem atende às regras dos dois programas.

Ao longo dos quatro dias, os visitantes poderão comparar imóveis e condições de financiamento, tirar dúvidas, fazer simulações e obter suporte para análise de crédito. De quinta a sábado, o evento ocorre das 10h às 22h. Já no domingo, a feira funciona das 12h às 21h.

A feira conta com a participação de construtoras e imobiliárias de Pernambuco e tem apoio institucional da Caixa Econômica Federal e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).