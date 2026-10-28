Rua da Imperatriz deve ganhar Centro de Qualificação até dezembro

Promessa do Governo do Estado reacende a esperança de comerciantes que cobram a requalificação da via, que perdeu movimento e hoje tem diversos imóveis disponíveis para aluguel

Centro de Qualificação de Pernambuco funcionará no imóvel de nº 201 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Até dezembro deste ano, a Rua da Imperatriz, localizada no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, deverá receber um Centro de Qualificação de Pernambuco, segundo confirmou o Governo do Estado.

O anúncio da chegada do empreendimento traz esperança aos comerciantes da região, que clamam por uma requalificação da área. A expectativa é de que a rua, que já foi uma das mais frequentadas do Centro da cidade e hoje está esvaziada, com diversos imóveis disponíveis para aluguel, volte a ter movimento.



Em entrevista ao Diario, o comerciante Rubens Yang afirmou que a implantação de um serviço público na Rua da Imperatriz poderia contribuir para aumentar o fluxo de pessoas. “Acredito que o que gera fluxo de clientes é a quantidade de estabelecimentos abertos, principalmente lojas âncoras que possam promover eventos aqui. Além disso, a vinda de serviços públicos, como um Expresso Cidadão, também iria trazer muita gente para cá", afirmou.

Parece que o desejo quase unânime entre os comerciantes está próximo de se concretizar. No imóvel de nº 201, o projeto é para a criação do Centro. O espaço contará com uma área de 745,41 m², incluindo auditório para até 100 pessoas, laboratórios profissionais, salas de aula e ambientes destinados à orientação profissional, mentorias e estímulo ao empreendedorismo.



O equipamento tem como objetivo ampliar o acesso da população à qualificação profissional e à inclusão produtiva, por meio de cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho e às vocações econômicas de Pernambuco.



A programação prevista contempla formações em áreas como gastronomia, panificação e confeitaria, corte e costura, beleza, atendimento ao cliente, marketing digital, empreendedorismo e cursos técnicos profissionalizantes.



A previsão estabelecida no planejamento inicial é atender aproximadamente 7.300 pessoas, contribuindo para ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, estimular o empreendedorismo e fortalecer a geração de renda.



Rua da Imperatriz

A rua da Imperatriz tem sido alvo de diversas mobilizações. Os proprietários de imóveis da rua criaram uma associação, a Impera, para cobrar do poder público algumas ações para o local.



Uma das ações que está sendo aguardada é a reabertura da Rua para a passagem de carros, prometida pela Prefeitura do Recife, para o mês de setembro, mas sem data prevista para de fato acontecer.

Mesmo sem autorização, veículos circulam pela localidade. Conforme o CTTU, a via ainda não foi liberada para circulação de carros e motos, pois o órgão está aguardando a finalização do trâmite de licitação de balizadores que serão utilizados no projeto.