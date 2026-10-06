Senac PE abre mais de 900 vagas gratuitas em cursos por meio do Programa Senac de Gratuidade

As turmas têm início a partir do dia 13 de outubro (Foto: Divulgação)

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), com a oferta de 928 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes em sete municípios do Estado: Recife, Paulista, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

As oportunidades contemplam as áreas de Tecnologia da Informação, Moda, Beleza, Gestão, Saúde, Turismo e Gastronomia. As inscrições seguem até quarta-feira (7) e devem ser realizadas pelo site www.pe.senac.br/psg. As turmas têm início a partir do dia 13 de outubro.

Critérios de participação

Para participar, o candidato deve atender a requisitos básicos como possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado. Também é necessário observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima e escolaridade, disponíveis no edital.

As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo o número de vagas, por opção de curso e turno. O resultado será divulgado na quinta-feira (8), e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac PE até o dia 10 de outubro. Para obter mais informações, os interessados podem acessar o edital no site: www.pe.senac.br/psg ou entrar em contato com o atendimento da instituição pelos telefones (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730.

Recife e RMR

No Recife, destaca-se a oferta de 48 vagas para cursos de qualificação profissional na área de Tecnologia da Informação, no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac PE (ICT), no Porto Digital. As vagas estão distribuídas entre os cursos de Programador Full Stack e Analista de Dados. Além disso, há cursos nas áreas de Gastronomia, Turismo e Beleza.

Já na Região Metropolitana do Recife (RMR), há a oferta de 150 vagas para as unidades do Senac em Paulista e Vitória de Santo Antão. Em Vitória, o edital conta com vagas para os cursos de qualificação profissional de Barbeiro, Assistente de Tecnologia da Informação, Cabeleireiro Assistente, Montador e Reparador de Computador e o curso de qualificação profissional de Colorimetria. Em Paulista, as vagas são para os cursos de qualificação profissional de Assistente de Faturamento e Recepcionista em Serviços de Saúde.

Sobre o PSG

Instituído em 2008, a partir de um acordo firmado entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Fazenda, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Senac, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) tem como objetivo democratizar o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda. Com essa iniciativa, trajetórias de vida são transformadas e a instituição contribui para o desenvolvimento socioeconômico do Estado ao ampliar o número de profissionais qualificados para atender às novas demandas do mercado de trabalho. Somente em 2025, mais de 9 mil matrículas gratuitas foram oferecidas pelo Senac PE.



