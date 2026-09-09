Concursos públicos: 12 editais são publicados nesta quarta (9); Pernambuco é contemplado

Salário inicial pode chegar a R$ R$ 7.499,45 e concursos contemplam diferentes níveis de escolaridade e reúnem oportunidades em órgãos municipais e federal

Confira os principais editais de concursos públicos abertos nesta quarta (9) (Leandro de Santana/Arquivo DP)

Doze novos editais de concurso público foram publicados nesta quarta-feira (9). As seleções contemplam diferentes níveis de escolaridade e reúnem oportunidades em prefeituras, câmaras municipais e no Instituto Federal do Amapá (IFAP).

Em Pernambuco, o destaque fica com a Prefeitura de Trindade, que abriu 353 novas vagas, além de 11 vagas na Câmara Municipal. Confira:

Prefeitura de Trindade (PE):

A Prefeitura de Trindade abriu concurso com 353 oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As vagas estão distribuídas por áreas como educação, saúde, administração, contabilidade e segurança pública.

Os salários variam de R$ 1.600 a R$ 6.600. As inscrições serão realizadas de 10 de setembro a 19 de outubro, pelo Instituto de Gestão em Educação e Concursos (Igeduc), com taxas de R$ 125 e R$ 150. As provas estão previstas para 5 e 6 de dezembro.

Câmara de Trindade (PE):

A Câmara Municipal de Trindade abriu 11 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades estão concentradas nos setores administrativo, contábil e de controle.

Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 2.500. As inscrições terminam em 8 de outubro, com taxas entre R$ 80 e R$ 110. A prova objetiva será aplicada em 29 de novembro.

Demais vagas no país

Tamarana (PR):

A Prefeitura de Tamarana republicou seu edital com três vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para níveis médio, técnico e superior, com destaque para cargos da área da saúde. As inscrições seguem até 30 de setembro, e a prova será aplicada em 25 de outubro.

IFAP (AP):

O Instituto Federal do Amapá oferece 23 vagas para técnico-administrativo em educação, em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os vencimentos ficam entre R$ 2.483,52 e R$ 4.967,04, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192. As inscrições terminam em 7 de outubro, e a prova está marcada para 22 de novembro.

Barão de Cotegipe (RS):

A Prefeitura de Barão de Cotegipe abriu 26 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para áreas como educação, saúde, engenharia, fiscalização, contabilidade e administração. Os salários chegam a R$ 7.499,45. As inscrições vão até 9 de outubro.

Conchal (SP):

A prefeitura oferece 26 vagas imediatas e cadastro de reserva para diferentes níveis de escolaridade, incluindo candidatos alfabetizados, com salários de R$ 1.539,68 a R$ 3.809,23. As inscrições seguem até 7 de outubro.

Portão (RS):

A Prefeitura de Portão publicou edital com nove vagas imediatas e cadastro de reserva, em áreas como educação, tecnologia da informação, administração, contabilidade, jurídico e controle. A remuneração chega a R$ 7.039,98, com inscrições abertas até 7 de outubro.

Barão (RS):

A Prefeitura de Barão oferece uma vaga imediata, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. Os vencimentos variam de R$ 2.841,28 a R$ 3.501,80. As inscrições vão até 7 de outubro.

Câmara de Portão (RS) e Câmara de Estrela do Norte (SP):

A Câmara Municipal de Portão também lançou concurso, com duas vagas imediatas e cadastro de reserva, acompanhando o cronograma da prefeitura. Já a Câmara de Estrela do Norte abriu duas vagas de níveis fundamental e superior, na área administrativa, com salários de R$ 1.807,21 a R$ 3.627,34 e inscrições até 18 de outubro.

Outras oportunidades já abertas em Pernambuco:

Além dos editais publicados hoje, Pernambuco concentra outras seleções relevantes com inscrições em curso. A que mais chama atenção é o concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), com 1.315 vagas já autorizadas e homologadas pelo Governo do Estado. O edital ainda não saiu, mas a governadora Raquel Lyra confirmou a publicação para este mês, com banca a cargo do Cebraspe.

Também estão com inscrições abertas a Prefeitura de Floresta, no Sertão, com 432 vagas e salários de até R$ 15 mil; a Prefeitura de Moreilândia, com 460 vagas somando dois editais; a Prefeitura de Caruaru, com 20 vagas de nível superior para a área fiscal; a Prefeitura de Tamandaré, com 30 vagas de nível médio; e a Câmara de Mirandiba, com 10 vagas.

Concursos têm inscrições em setembro e outubro

Os novos editais apresentam prazos de inscrição distribuídos entre setembro e outubro. Entre os concursos com inscrições já abertas estão os do IFAP, Tamarana, Barão de Cotegipe, Portão, Barão e as câmaras de Trindade e Estrela do Norte.

Com diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, as seleções ampliam as opções para quem busca uma vaga no serviço público ainda em 2026, com destaquepara a seleção de Trindade e ao aguardado edital da PC-PE.