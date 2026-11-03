Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão; veja como apostar
Jogos podem ser feitos até o dia 31 de dezembro e o sorteio será realizado em 1º de janeiro de 2027; aposta mínima custa R$ 6
Publicado: 03/11/2026 às 11:48
Mega da Virada (Foto: Priscilla Melo/Arquivo DP)
Na manhã desta terça-feira (3), foram abertas as apostas para a Mega da Virada 2026. O prêmio do concurso especial está estimado em mais de R$ 1 bilhão. Os interessados podem fazer os jogos até as 22h do dia 31 de dezembro deste ano. O sorteio está previsto para ser realizado às 11h do dia 1º de janeiro de 2027. A aposta mínima, com seis números marcados, custa R$ 6.
No ano passado, a Mega da Virada pagou um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, superando a estimativa inicial de R$ 850 milhões.
O sorteio teve seis apostas ganhadoras, com cada uma recebendo mais de R$ 181,8 milhões. Na ocasião, foram registradas apostas contempladas em casas lotéricas de João Pessoa, na Paraíba; Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; e Fernando da Rocha, em São Paulo. As outras três apostas vencedoras foram efetuadas pelo portal ou pelo aplicativo Loterias Caixa, não sendo possível identificar o local de registro.
Confira o passo a passo para apostar:
Pelo portal Loterias Caixa
- Acesse o site oficial da Loterias Caixa e faça o login (caso ainda não tenha cadastro, será necessário criar uma conta com os dados pessoais);
- Após entrar no sistema, selecione a opção Mega da Virada;
- Preencha o volante virtual escolhendo os números desejados (se preferir, o sistema pode escolher as dezenas automaticamente pela modalidade Surpresinha, ou o apostador pode adquirir cotas de bolão);
- Após selecionar os números, clique no ícone do Carrinho, no canto superior direito da página, para conferir os jogos;
- Finalize o pagamento utilizando cartão de crédito ou transferência via Pix
Pelo aplicativo Loterias Caixa
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa na loja virtual do seu celular;
Abra o aplicativo e faça o login (em caso de primeiro acesso, cadastre os dados pessoais);
- Escolha a opção Mega da Virada;
- Selecione os números da aposta ou utilize a opção Surpresinha;
- Acesse o carrinho de apostas, localizado na parte inferior da tela;
- Conclua o pagamento via cartão de crédito ou Pix.
Relembre: