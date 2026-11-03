Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão; veja como apostar

Jogos podem ser feitos até o dia 31 de dezembro e o sorteio será realizado em 1º de janeiro de 2027; aposta mínima custa R$ 6

Mega da Virada (Foto: Priscilla Melo/Arquivo DP)

Na manhã desta terça-feira (3), foram abertas as apostas para a Mega da Virada 2026. O prêmio do concurso especial está estimado em mais de R$ 1 bilhão. Os interessados podem fazer os jogos até as 22h do dia 31 de dezembro deste ano. O sorteio está previsto para ser realizado às 11h do dia 1º de janeiro de 2027. A aposta mínima, com seis números marcados, custa R$ 6.

No ano passado, a Mega da Virada pagou um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, superando a estimativa inicial de R$ 850 milhões.

O sorteio teve seis apostas ganhadoras, com cada uma recebendo mais de R$ 181,8 milhões. Na ocasião, foram registradas apostas contempladas em casas lotéricas de João Pessoa, na Paraíba; Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; e Fernando da Rocha, em São Paulo. As outras três apostas vencedoras foram efetuadas pelo portal ou pelo aplicativo Loterias Caixa, não sendo possível identificar o local de registro.

Confira o passo a passo para apostar:

Pelo portal Loterias Caixa

Acesse o site oficial da Loterias Caixa e faça o login (caso ainda não tenha cadastro, será necessário criar uma conta com os dados pessoais);



e faça o login (caso ainda não tenha cadastro, será necessário criar uma conta com os dados pessoais); Após entrar no sistema, selecione a opção Mega da Virada;



Preencha o volante virtual escolhendo os números desejados (se preferir, o sistema pode escolher as dezenas automaticamente pela modalidade Surpresinha, ou o apostador pode adquirir cotas de bolão);



Após selecionar os números, clique no ícone do Carrinho, no canto superior direito da página, para conferir os jogos;



Finalize o pagamento utilizando cartão de crédito ou transferência via Pix

Pelo aplicativo Loterias Caixa

Baixe o aplicativo Loterias Caixa na loja virtual do seu celular;

Abra o aplicativo e faça o login (em caso de primeiro acesso, cadastre os dados pessoais);



na loja virtual do seu celular; Abra o aplicativo e faça o login (em caso de primeiro acesso, cadastre os dados pessoais); Escolha a opção Mega da Virada;



Selecione os números da aposta ou utilize a opção Surpresinha;



Acesse o carrinho de apostas, localizado na parte inferior da tela;



Conclua o pagamento via cartão de crédito ou Pix.



Relembre: