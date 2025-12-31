Caixa atrasa sorteio da Mega da Virada 2025 por problemas operacionais

Os sorteios de outras modalidades de loteria, previstos para as 17h desta quarta, também não foram realizados

Mega-Sena da Virada 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

A Caixa Econômica Federal atrasou o sorteio da Mega-Sena da Virada 2025, agendado para as 22h desta quarta-feira.

Em nota enviada ao g1, a Caixa afirmou que o “adiamento” aconteceu "em razão da necessidade de ajustes operacionais" devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.

A Mega-Sena da Virada 2025 vai sortear cerca de R$ 1 bilhão, já com descontos de impostos. É o maior prêmio da história das loterias no Brasil.

