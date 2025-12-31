° / °
LOTERIA

Caixa atrasa sorteio da Mega da Virada 2025 por problemas operacionais

Os sorteios de outras modalidades de loteria, previstos para as 17h desta quarta, também não foram realizados

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/12/2025 às 22:53

Mega-Sena da Virada 2025/Rafael Vieira/DP Foto

Mega-Sena da Virada 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

A Caixa Econômica Federal atrasou o sorteio da Mega-Sena da Virada 2025, agendado para as 22h desta quarta-feira.

Em nota enviada ao g1, a Caixa afirmou que o “adiamento” aconteceu "em razão da necessidade de ajustes operacionais" devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.

Os sorteios de outras modalidades de loteria, previstos para as 17h desta quarta, também não foram realizados.

A Mega-Sena da Virada 2025 vai sortear cerca de R$ 1 bilhão, já com descontos de impostos. É o maior prêmio da história das loterias no Brasil.

