Projeção de crescimento do PIB de 2026 passa de 1,80% para 1,76%
Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,78% para 1,70%
Publicado: 03/11/2026 às 10:21
Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após as eleições (FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL)
A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,80% para 1,76%. Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 75 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,78% para 1,70%.
Esse é o primeiro relatório Focus com respostas consolidadas após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,31% para 1,20%. Levando em conta apenas as 74 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária saiu de 1,24% para 1,00%.
As medianas para o crescimento do PIB de 2028 oscilou de 1,81% para 1,80%. Há um mês, era de 1,81%. Para 2029, permaneceu em 2 00% pela 85ª semana seguida.
- Expectativa para a Selic no fim de 2026 sobe de 13,25% para 13,50%
- Dólar sobe com incertezas fiscais e cautela no exterior
- Taxas de juros sobem até 20 pontos com piora das expectativas de inflação e exterior
- Dólar chega a R$ 5,40 e tem maior alta diária desde janeiro de 1999
- Reeleição de Lula derruba ativos brasileiros no exterior