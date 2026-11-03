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Economia
BOLETIM FOCUS

Taxas de juros sobem até 20 pontos com piora das expectativas de inflação e exterior

Mercado segue atento em sinais sobre os planos do quarto mandato do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ajuste fiscal e a composição do novo governo

Estadão Conteúdo

Publicado: 03/11/2026 às 09:54

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,646%, de 13,640% no ajuste anterior/Fernando Frazão/Agência Brasil

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,646%, de 13,640% no ajuste anterior (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A curva de juros aumenta a inclinação nesta terça-feira, (3) com alta maior dos longos, de até 20 pontos-base, em linha com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, além da acentuada piora das expectativas de inflação no Boletim Focus.

Além disso, o mercado segue atento em sinais sobre os planos do quarto mandato do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ajuste fiscal e a composição do novo governo.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,646%, de 13,640% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 subia para máxima de 15,130%, de 14,962%, e o para janeiro de 2031 avançava para 15,430%, de 15,272% no ajuste de sexta-feira (30).

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