Taxas de juros sobem até 20 pontos com piora das expectativas de inflação e exterior
Mercado segue atento em sinais sobre os planos do quarto mandato do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ajuste fiscal e a composição do novo governo
Publicado: 03/11/2026 às 09:54
Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,646%, de 13,640% no ajuste anterior (Fernando Frazão/Agência Brasil)
A curva de juros aumenta a inclinação nesta terça-feira, (3) com alta maior dos longos, de até 20 pontos-base, em linha com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, além da acentuada piora das expectativas de inflação no Boletim Focus.
Além disso, o mercado segue atento em sinais sobre os planos do quarto mandato do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ajuste fiscal e a composição do novo governo.
Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,646%, de 13,640% no ajuste anterior.
O DI para janeiro de 2029 subia para máxima de 15,130%, de 14,962%, e o para janeiro de 2031 avançava para 15,430%, de 15,272% no ajuste de sexta-feira (30).
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