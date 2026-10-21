Varejo precisa se reinventar diante das mudanças no consumo, diz Fred Leal

O futuro do varejo e as transformações no mercado de trabalho estarão em pauta no evento em comemoração aos 85 anos do Sindilojas-PE

Fred Leal, presidente do Sindilojas-PE (Rafael Vieira / DP Foto)

As mudanças no comportamento do consumidor e o avanço do comércio eletrônico estão entre os principais desafios do varejo, que precisa se reinventar para manter a competitividade das lojas físicas. O tema foi destacado por Fred Leal, presidente do Sindilojas-PE e da CDL Recife, durante visita ao Diario de Pernambuco, quando também abordou as dificuldades de contratação de mão de obra, os impactos da discussão sobre a escala 6x1 e os desafios para a revitalização do Centro do Recife.

O futuro do varejo e as transformações no mercado de trabalho também estarão em pauta no evento em comemoração aos 85 anos do Sindilojas-PE, no dia 12 de novembro, no Armazém Blu’nelle, com palestra de Dado Schneider sobre o varejo e o emprego do futuro.

Segundo Fred Leal, a facilidade de comprar pela internet tem mudado a relação dos consumidores com o comércio tradicional. Para enfrentar esse cenário, os lojistas precisam investir em experiências diferenciadas, atendimento e relacionamento com os clientes, oferecendo vantagens que vão além do preço e da conveniência das plataformas digitais.

Fred Leal também demonstrou preocupação com os efeitos da mudança na escala de trabalho 6x1 sobre os custos das empresas, especialmente os pequenos negócios, que contam com equipes reduzidas. Para ele, a discussão precisa considerar as particularidades de cada atividade econômica e buscar alternativas que conciliem os direitos dos trabalhadores com a sustentabilidade das empresas.

Outro ponto abordado foi a revitalização do Centro do Recife. Fred Leal destacou a importância da parceria entre as entidades representativas do comércio e o Recentro, programa da Prefeitura do Recife voltado à requalificação da área central. Na avaliação do dirigente, a recuperação da região depende de ações integradas que incentivem a moradia, a criação de espaços culturais e a melhoria das condições de segurança, mobilidade e estacionamento. A proposta é transformar o Centro em um bairro dinâmico, onde as pessoas possam morar, trabalhar, estudar e encontrar opções de lazer.