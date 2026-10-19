Balança comercial registra superávit de US$ 2,661 bilhões na 3ª semana de outubro

Mês de outubro já acumula superávit de US$ 5,959 bilhões, com saldo de US$ 21,038 bilhões em exportações

Porto de Suape, em Ipojuca, no Grande Recife (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,661 bilhões na terceira semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (19) o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,232 bilhões e importações de US$ 5,572 bilhões.

O mês de outubro acumula superávit de US$ 5,959 bilhões, resultante de US$ 21,038 bilhões em exportações e US$ 15,079 bilhões em importações.

Até a terceira semana de outubro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 33,5%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 21% em Agropecuária, que somou US$ 4,09 bilhões; crescimento de 70,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,40 bilhões e, por fim, crescimento de 20,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,32 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 21,5% na mesma comparação. Houve alta de 23,3% em Agropecuária, que somou US$ 30 milhões; alta de 47,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 79 milhões e, por fim, crescimento de 20,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 13,89 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a terceira semana de outubro, o ano acumula superávit de US$ 68,355 bilhões, um crescimento de 36,8% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 52,985 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 84,4 bilhões neste ano, crescimento de 24,0% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano foi revisado para baixo no começo de outubro - a estimativa anterior era de superávit de US$ 90 bilhões neste ano.